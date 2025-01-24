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24 Ocak günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

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astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 24 Ocak 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

KOÇ
Bilhassa sosyal yaşantınız ya da ilişkiniz hususunda tam olarak kırıldığınız noktaları dile getirmekte sessiz kalabilirsiniz.

BOĞA
Son zamanlarda kendinizi iyi hissetmek için karar almanızın gerektiği bir evreden geçmektesiniz. Aldığınız kararların arkasında durun.

İKİZLER
Aşk hayatınızda beklediğiniz gelişmeler yaşanabilir. Ancak yine de kendinizi iyi ifade ederek sempati toplayabilirsiniz.

YENGEÇ
Duygusal konularda gözlem yeteneğinizin ön planda olması gerekebilir.
Partnerinizi iyi dinlemeli ve ne istediğini anlamalısınız.

ASLAN
Hayatınızın stabil olduğu ve artık bunu tam olarak onaylamadığınız bir dönemdesiniz.
Artık değişimi hayatınıza davet etmek isteyebilirsiniz.

BAŞAK
Sessiz kalırken karşı tarafın sizi anlamasını çokta beklememelisiniz.
Bu da huzurunuzu bozabilir.
İş konusunda beklediğiniz disiplini yakalayamayabilirsiniz.

TERAZİ
Kusurlarınızın görmezden gelindiği ve oldukça idare edildiğiniz bir evreden geçmektesiniz. Bu yüzden bugünlerde cümleleriniz ve tavırlarınız oldukça önemli.

AKREP
İlişkinizi düzeltmek için gösterdiğiniz çaba onun gözünde kutsal olacaktır. Bu onda şefkat duygusu uyandıracaktır. İlişkinizde yeni bir döneme girebilirsiniz.

YAY
Merak ettiğiniz her konuda istediğiniz bilgi elinize kolayca gelebilir. Kendinizi iyi hissettiğiniz ve bilginin güvenine sığındığınız bir evrede olabilirsiniz.

OĞLAK
Bir süre yalnız kalmak sizin için sağlıklı olsa da eninde sonunda iş toplumuna uyum sağlamanız gerekebilir.
Bu da üstlerinizle iletişim eksikliği ya da kopukluğa neden olabilir.

KOVA
Eğitim ve öğrenme merakınızın tetikleneceği bir dönemden geçmektesiniz. Yeni beceriler edinmek isteyebilir ve oldukça başarılı olabilirsiniz.

BALIK
Başkalarının üzerinizde kurduğu baskıdan kurtulmak isteyebilirsiniz.
Bilhassa işinizdeki baskıdan kaçınmayı tercih edebilirsiniz.

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