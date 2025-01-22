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22 Ocak günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

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astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 22 Ocak 2025

HABER��
SESLİ DİNLE

KOÇ
Zorlayıcı olsa bile geçmişinizle barışmak ve geçmiş olduğunu kabullenmek karşınızda yeni farkındalıkların açılmasına vesile olacak. Evrene direnmemeye çalışın.

BOĞA
Aynı konuyu defalarca düşünüp mükemmeli yakalamaya çalışabilirsiniz.
Mükemmel diye bir şey olmadığı için üzülebilirsiniz. Elinizden gelenin en iyisini yapın yeterli.

İKİZLER
Aşk hayatınızda bazı konular karambole gelebilir. Sakince karar almak için süre istemekten çekinmeyin ve muhakkak cümlelerinize net olmaya çalışın.

YENGEÇ
Kendinizi verimli bir çalışma hayatı içerisinde bulmak için azimli olmalı ve başkalarıyla yarışmadan ya da birilerini geçmek için hırs etmeden ilerlemelisiniz.

ASLAN
Maddi potansiyelinizi açabilmek için bolluk bilincinde kalmayı istikrarlı bir hale getirmelisiniz.
Şansınız açık olsa da enerjisine ulaşmanızın zor olacağı bir gün olabilir.

BAŞAK
Kariyer bağlamında önünüz açılırken bilhassa ilişkisel konularda problem yaşayabilirsiniz.
Partnerinizden gelecek kıskançlık krizleri sizi rahatsız ederse sert tepki verebilirsiniz.

TERAZİ
Zarafet ve güzelliğinizle ilgi odağı olabileceğiniz bir gündesiniz. Gün içerisinde sizi dedikodu ortamlarına almak isteyebilirler, uzak durmaya çalışın.

AKREP
Ay'ın burcunuzda seyrediyor olması size duygusal konularda aşırı hassasiyet ya da mutluluk getirebilir.
Gün içerisinde düşünce biçiminize mutlak dikkat etmelisiniz.

YAY
Başkalarının ne dediğini fazla umursamamalısınız.
Asıl hedefiniz ortaya iyi bir iş koymak olduğunda ve bunu başarabildiğinizde herkes sükunet bulacaktır.

OĞLAK
Aşk hayatınızda oluşacak konularla alakalı mesuliyet almaktan kaçınmak isteyebilirsiniz.
Bu hal yanlış anlaşılmanıza sebep olabilir, dengeyi kurmanızda fayda var.

KOVA
Topluluk içerisinde insanların farklı davranışlarına uyum sağlayamayabilirsiniz.
Yalnızlığın size iyi geleceği ve sizi daha huzurlu hissettirebileceği bir gündesiniz.

BALIK
Etrafınızdaki kişiler sakin yüzünüze şaşırıp alışmakta problem çekebilirler. Herkesle iyi geçinmek sizi bile şaşırtabilir. Çevrenizde sevileceğiniz bir gündesiniz.

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