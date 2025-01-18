Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

İş ve kariyer fırsatlarını bilinçli olarak deneyimlemek isteyeceğiniz, yeniliklere açık ve enerjisi yüksek bir güne başlayabilirsiniz.

BOĞA

Bugün duygusal konularda verimli bir gün olacak.

Alacağınız mesajların net olması sizi daha da ileri gitmeye teşvik edebilir.

İKİZLER

Arkadaşlarınızla geçireceğiniz sosyal ve verimli süre hem kafanızı dağıtmanıza vesile olacak hem de kendinizi daha iyi hissedebileceksiniz.

YENGEÇ

İnsanların beklentilerini karşılamak isterken daha çok kendinizden harcadığınızı fark etmeniz gereken bir gündesiniz.

ASLAN

Karşınızdakine duygularınızı açmak ya da kendinizi ifade etmek istediğiniz ve doğru anın geldiğini hissettiğiniz durumlarda cesurca adımlar atabilirsiniz.

BAŞAK

Problemlerinizin çözüme ulaştığını görerek olumlu bir hissiyata bürüneceksiniz.

Aile içerisindeki problemleri çözmek için çaba göstermeniz gerekmekte.

TERAZİ

Ne istediğinizi bilmeniz gerçekleşme ihtimalini arttırıp süreci de rahatlatacaktır. Çevrenizdeki fırsatların farkına varın.

AKREP

Çözülemez gibi görünen bazı problemlerinizi olduğu gibi bırakmanın ve nefes alarak zaman kazanmanın daha iyi geldiğini göreceksiniz.

YAY

Duygusal açıdan kendinizi fazla zorlanmış hissedebilirsiniz.

Önceliği kendinize vermeniz gerekiyor. Bu yüzden hedeflerinizi iyi belirlemelisiniz.

OĞLAK

Duygusal konularda verimli adımlar atmanız berberinde sorumluluk da getirebilir ancak sorumluluk çok istediğiniz bir şey olmayabilir.

KOVA

Kendinizi daha verimli ve cesaretli hissedeceksiniz.

Partnerinize olan ilginiz ve sevginiz de onun hoşuna giderek daha romantik bir ilişki yaşamanıza vesile olacaktır.

BALIK

Aşk konusunda partnerinizle uyumunuzu derinden hissedeceğiniz. ve bu ilişkiyi yaşamaya çok hevesli olacağınız bir gündesiniz.