Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Son zamanlarda aşk hayatınızda yaşadığınız bir takım problemleri çözme cesareti gösterebileceğiniz bir gündesiniz.

BOĞA

İş konusunda karşınıza çıkabilecek bir takım fırsatları iyi değerlendirip doğru yorumlamanız gerekmekte.

İKİZLER

Kendinizi gayet iyi hissedeceğiniz ve bunu partnerinize de yansıtacağınız, ilgili olmaktan keyif alacağınız bir dönemdesiniz.

YENGEÇ

Dostluk ilişkilerine önem vereceğiniz bir gündesiniz.

Partneri olmayan Yengeç'ler bilhassa aile ve arkadaşlarıyla çok keyifli zamanlar geçirebilirler.

ASLAN

Son zamanlarda çok güzel bir kariyer planlaması çizerken fikirlerinizin net olmaması sebebiyle bunu kaybedebilirsiniz.

BAŞAK

Sosyal olarak da herkesin sevdiği bir kimse olmaktan gurur duyuyorsunuz.

İş alanında beklenmedik fırsatlar karşınıza çıkabilir.

TERAZİ

Dileklerinizin gerçek olduğu, enerjinizi yüksek tuttukça daha güzelini çektiğiniz bir dönemdesiniz. Olumlu bir süreçten geçerek sevdiklerinize bolca zaman ayırabilirsiniz.

AKREP

Duygusal açılardan yaşayacağınız olumlu gelişmelerle beraber geleceğe güvenle bakabilirsiniz.

Kariyer bakımından oldukça güzel bir zaman dilimi içerisindesiniz.

YAY

Siz hayata hevesli oldukça ve mükemmeli aramadıkça her şeyin daha istediğiniz gibi gittiğini görebilirsiniz.

OĞLAK

Son dönemdeki söylemlerinizin özellikle üstlerinizin ya da uzman kişilerin dikkatini çekebileceği özel bir zaman diliminden geçmektesiniz.

KOVA

Aşk hayatınızda eski tecrübelerinizden yola çıkarak ilerleyebilirsiniz.

Aşk konusunda oldukça iyi bir partner olmanız partnerinizi size daha da yakınlaştıracak.

BALIK

Neşenizin artması ile beraber hem sevdiklerinizi hızlıca kendinize çekebilirsiniz hem de kendinize yeni sosyal ortamlar yaratabilirsiniz.