Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Son zamanlarda kariyer ve iş bağlamında dikkatsizliklere karşı önlem almalı ve daha dikkatli olmayı tercih etmelisiniz.
BOĞA
Karşı cinse veya partnerinize karşı gösterdiğiniz hata sonradan pişman olmanıza neden olabilir. Yolculuklar için uygun bir dönemdesiniz.
İKİZLER
Bugünlerde işlerinizle meşgul olmak size çok iyi gelebilir. İşinize özen gösterseniz de negatiflik ya da iniş çıkışlara da hazırlıklı olmalısınız.
YENGEÇ
Yurt dışı ya da yolculuk gibi konularda oldukça şanslısınız.
Ayrıca dil öğrenmek ya da işinizi değiştirmek herhangi radikal bir konuda uygun bir dönemdesiniz.
ASLAN
İmkanınız varsa biraz uzaklaşabilir ya da en azından yürüyüşlerle kendinizi rahatlatabilirsiniz, yürüyüş veya tempolu egzersiz size oldukça iyi gelecektir.
BAŞAK
Var gücünüzü ve iradenizi kullanarak gününüzü güç katarak geçirebilirsiniz.
Eğitim alanında oldukça verimli ve yetenekleri keşfetmek için uygun bir gün.
TERAZİ
Ancak geçişleri mümkün olduğunca yumuşak ve yavaş yapmalı, hızlı ve ani hareket etmemelisiniz.
Düşünerek adım atmanızda fayda var, temkinli ilerleyin.
AKREP
Bir süredir sürdürmek istediğiniz ancak realiteye dökemediğiniz bazı planlarınızı harekete geçirebilirsiniz.
YAY
Strese girmek ya da sorunlar yerine çözümlere odaklanmaya çalışın. Çözüme odaklanmak merdiven basamaklarını daha kolay aşmanıza neden olur.
OĞLAK
Üzerinizdeki iş yükü sizi strese sokmuş olsa da dostlarınızla bu süreci sarılarak ve verimli geçirmeye çalışın. Sevgiyi kavgaya tercih ettiğiniz sürece kazanacaksınız.
KOVA
Maddi anlamda da oldukça başarılı olduğunuz ve bereketinizin arttığı bir gündesiniz. Paranızı idareli kullanmayı da hatırlamalı ve dikkat etmelisiniz.
BALIK
Strese girmiş hissedebilirsiniz.
Yanlış anlaşılmalara karşı hazırlıklı olun.
Streslenmek yerine ya da kırıcı olmak yerine uyarılara dikkat etmelisiniz.