Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Son zamanlarda kariyer ve iş bağlamında dikkatsizliklere karşı önlem almalı ve daha dikkatli olmayı tercih etmelisiniz.

BOĞA

Karşı cinse veya partnerinize karşı gösterdiğiniz hata sonradan pişman olmanıza neden olabilir. Yolculuklar için uygun bir dönemdesiniz.

İKİZLER

Bugünlerde işlerinizle meşgul olmak size çok iyi gelebilir. İşinize özen gösterseniz de negatiflik ya da iniş çıkışlara da hazırlıklı olmalısınız.

YENGEÇ

Yurt dışı ya da yolculuk gibi konularda oldukça şanslısınız.

Ayrıca dil öğrenmek ya da işinizi değiştirmek herhangi radikal bir konuda uygun bir dönemdesiniz.

ASLAN

İmkanınız varsa biraz uzaklaşabilir ya da en azından yürüyüşlerle kendinizi rahatlatabilirsiniz, yürüyüş veya tempolu egzersiz size oldukça iyi gelecektir.

BAŞAK

Var gücünüzü ve iradenizi kullanarak gününüzü güç katarak geçirebilirsiniz.

Eğitim alanında oldukça verimli ve yetenekleri keşfetmek için uygun bir gün.

TERAZİ

Ancak geçişleri mümkün olduğunca yumuşak ve yavaş yapmalı, hızlı ve ani hareket etmemelisiniz.

Düşünerek adım atmanızda fayda var, temkinli ilerleyin.

AKREP

Bir süredir sürdürmek istediğiniz ancak realiteye dökemediğiniz bazı planlarınızı harekete geçirebilirsiniz.

YAY

Strese girmek ya da sorunlar yerine çözümlere odaklanmaya çalışın. Çözüme odaklanmak merdiven basamaklarını daha kolay aşmanıza neden olur.

OĞLAK

Üzerinizdeki iş yükü sizi strese sokmuş olsa da dostlarınızla bu süreci sarılarak ve verimli geçirmeye çalışın. Sevgiyi kavgaya tercih ettiğiniz sürece kazanacaksınız.

KOVA

Maddi anlamda da oldukça başarılı olduğunuz ve bereketinizin arttığı bir gündesiniz. Paranızı idareli kullanmayı da hatırlamalı ve dikkat etmelisiniz.

BALIK

Strese girmiş hissedebilirsiniz.

Yanlış anlaşılmalara karşı hazırlıklı olun.

Streslenmek yerine ya da kırıcı olmak yerine uyarılara dikkat etmelisiniz.