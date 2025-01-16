Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Karakteristik özelliklerinizin güçlü olması ile beraber çevrenizdekilerden de aynı dostluğu istiyor ancak çoğu zaman bulamayabiliyorsunuz.

BOĞA

Özellikle aşk konusunda Alfa olma çabanızla beraber partnerinizin ilişkide rahat etmesini engelleyebilirsiniz.

İKİZLER

Duygusallığınızı ve gerçek düşüncelerinizi karşı cinse göstererek dürüstlükten yana olduğunuz taktirde kazanacağınız bir gündesiniz.

YENGEÇ

Özellikle yeni bir iş görüşmesi ya da girişim içerisindeyseniz bu noktada bir karar verebilir ve kendiniz için en iyi olana titizlikle yönelebilirsiniz.

ASLAN

İki kişilik bir oluşumun içerisinde olduğunuzu hatırlayarak hareket etmek ilişkiye sağlık getirecektir. Karşınıza çıkacak fırsatları iyi değerlendirmenizde fayda var.

BAŞAK

Yaşadıklarınız içinize kapanmanıza vesile olmasın, aksine enerjinizin yakın olduğu kişilerle bir arada bulunmaya özen gösterin.

TERAZİ

Dolayısı ile özellikle açılamadığınız karşı cins varsa duygularınızı zekanızla harmanlayarak ilginizi belli edebilirsiniz.

AKREP

Bugünlerde size yeni bir yer görmek ya da farklı bir şeyi keşfetmek çok iyi gelebilir.

Araştırmacı yönünüz bilgi alma isteğinizin artması da size oldukça iyi gelebilir.

YAY

Potansiyelinizin altında olan yerlerle çalışmamayı ve seçici olmayı da tercih edebilirsiniz. Maddi konularda harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekmekte.

OĞLAK

Aşk konusunda ve hayatınızın diğer alanlarında daha çok eğlenceye yönelmek ve sorumluluklarınızdan bir nebze olsun uzaklaşmak isteyebilirsiniz.

KOVA

Bugünlerde sosyallik size oldukça yakışıyor. Bazı konularda liderliği elden bırakmayı tercih ettiğiniz taktirde oldukça rahat edebilirsiniz.

BALIK

Bugünlerde güvenceye ve ihtiyaçlarınızın karşılanmasına çok önem verebilirsiniz.

Böylelikle risk almadan bir şeyleri açığa kavuşturma fırsatınız olur.