Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde isteklerinizin gerçekleşmesi, sezgilerinizin de artması ile beraber sizin için oldukça olumlu sonuçlar doğurabilir.

BOĞA

Son zamanlarda yeni bir dil öğrenmek ya da herhangi bir şekilde yaratıcılığınıza etkisi olacak konularda çalışmalar yapabilirsiniz.

İKİZLER

Aşk hayatınızda kendinizi iyi hissedeceğiniz ve bu tutumunuzu çekinmeden partnerinize de gösterebileceğiniz bir dönemdesiniz.

YENGEÇ

Planlamalarınızı ikiye bölmek beraberinde başarı fırsatını da arttıracaktır.

Küçük ancak etkili çalışmalar sizi doğrudan sonuca götürecektir.

ASLAN

Hayatınızda isteklerinizi gerçekleştirecek yollar araştırabilirsiniz.

Kendinizi farklı olan ile beslemeniz, yeni tecrübeler edinmeniz vizyonunuzu genişletebilir.

BAŞAK

Çok şanslı olduğunuz için kaybettiğiniz şeyleri bulabilir bir şekilde kendinize çekebilirsiniz o yüzden ne düşündüğünüze dikkat etmelisiniz.

TERAZİ

Duygularınızı kontrol altında tutmak isteyebilir ve realistik hedeflere yönelmeyi tercih edebilirsiniz.

Kırgınlıklarınız ve geçmişe takılmamaya çalışmalısınız.

AKREP

Son zamanlarda sizden üst pozisyonda çalışan kişilerin ise sizin hakkınızdaki düşüncelerini geliştirmelerini sağlayabilir.

YAY

Aşk konusundaki şansınızla beraber iş veya diğer konularda ya dikkatsiz ya da ilgisiz olabilirsiniz bu yüzden dengeyi kurmakta fayda var.

OĞLAK

Duygusal yüklerinizden arındığınızda başarılı olabileceğiniz bir gündesiniz. Zaman içerisinde güzel bir çalışma etkinliği oluşturabilirsiniz.

KOVA

Kendinizi iyi hissettiğiniz sürece başka insanlara da faydalı olabileceğinizin farkındasınız.

Bu yüzden önce yatırımınızı kendinize yapmayı tercih ediyorsunuz.

BALIK

Bugünlerde özellikle işinizde attığınız cesurca adımlar sizinle birlikte çalışan kişilerin taktirini toplayabilir.

Aşk konusunda şanslı olduğunuz bir gündesiniz.