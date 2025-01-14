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14 Ocak günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

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astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 14 Ocak 2025

KOÇ
Bugünlerde kendinizi çokta düzenli hissetmeyeceğiniz bugünlerde eşyalarınızı kaybedebilir, aynı zamanda dikkat dağınıklığı yaşayabilirsiniz.

BOĞA
İş konusunda etrafınıza açık fikirli olmanız gerekmekte. Aşk konusunda ise netlik için kendinize zaman tanıyın. Sağlığınız konusunda gereksiz endişeleniyorsunuz.

İKİZLER
Önemli işlerinizi başlatmak yerine erteleyebilirsiniz. Süregelen işleriniz ya da geçmişten gelen ancak bitirmeniz gereken işlerinizi halletmek için uygun bir gündesiniz.

YENGEÇ
İşle alakalı konularda bazı fırsatları kaçırdığınız için kendinizi pişman hissedebilirsiniz.
Duygusal konularda ise heveslendiğiniz konuşmaları devam ettirmeyebilirsiniz.

ASLAN
İşinizi götürebiliyorken yorgunluktan dolayı bir anda her şeyden vazgeçebilirsiniz.
Vazgeçmek yerine yarıda bırakıp, dinlenip devam etmenizde fayda olacaktır.

BAŞAK
Maddiyatınız hususunda bereketinizin arttığı bir gündesiniz.
İş konusunda sürpriz gelişmelere ayak uydurmakta ve adapte olmakta problem çekmeyebilirsiniz.

TERAZİ
Kendinizi çok fazla duygusal hissetmeyebilirsiniz bu durum da partnerinizi incitebilir.
İş konusunda üstlerinizle çatışma içerisinde olmamaktan emin olmaya çalışın.

AKREP
Bu aralar zaman içerisinde kendinizi geliştirmeye açık olursanız büyük başarılar elde edebilir aynı zamanda hatalarınızdan ders alabilirsiniz.

YAY
Mal alım satımı gibi konular için uygun bir gündesiniz.
Almak istediğiniz bir şeyi indirimde bulabilir ya da beklemediğiniz yerde para görerek şaşırabilirsiniz.

OĞLAK
Bugünlerde yeteneklerinizi keşfetmek için uygun bir zaman dilimindesiniz.
Özellikle hobilerinize yönelik meslek geliştirmek gibi niyetlerinizi gerçeğe çevirebilirsiniz.

KOVA
Bu aralar partnerinize karşı anlayışlı olduğunuzdan emin olmanız gereken bir gündesiniz aksi taktirde sinir ve tartışmalara hazır olmanız gerekebilir.

BALIK
Son günlerde aşk konusunda partnerinize biraz daha anlayış gösterdiğiniz taktirde olumlu sonuçlar yaşayabilirsiniz, aşk konusunda çaba sizden gelebilir.

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