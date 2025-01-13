Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Sizden hoşlanmayan kişileri potansiyeliniz ile kıskandırabilirsiniz.

Kendi kusurlarınızın üstüne giderek kendinizi mükemmelleştirdiğiniz bir dönemdesiniz.

BOĞA

Bugünlerde partnerinize karşı daha anlayışlı bir tutum benimsemek beraberinde benzer bir tutumla karşılaşmanıza vesile olacaktır.

İKİZLER

Kendinizi partnerinize karşı sorumluluk sahibi hissettiğiniz, doğal olarak da ilişkinizi en iyi şekilde yönettiğiniz bir dönemdesiniz.

YENGEÇ

Dolayısı ile kendiniz için dinlenme zamanları ayarlamalı hayattan keyif almayı da unutmamalısınız.

Ayrıca kusurlarınıza değil başarılarınıza odaklanmalısınız.

ASLAN

Çevrenizde sevilen bir birey olmanız kapıların size kolaylıkla açılmasına vesile olacaktır. Söyleyemediğiniz bir ilginiz varsa bu ilgi doğal yoldan açığa çıkabilir.

BAŞAK

İlişkinizde mükemmeli değil huzuru yakalamayı hedeflediğiniz için beraberinde mutluluk da sizden yana olacaktır.

TERAZİ

Bugünlerde aşk hayatınızda özgüven ve istikrarla ilerlemeniz partneriniz ya da karşı cinsin oldukça hoşuna gidebilir.

AKREP

Aşk hayatınızda kendinizi iyi hissettiğiniz bir gündesiniz.

Enerjinizi yüksek tutmanız neticesinde ilgiyi kolayca üzerinizde toplamayı başarabilirsiniz.

YAY

Evli olan Yay'lar eşleri ile yaşadıkları tartışmaları bitirip, ilişkilerindeki güzelliklere odaklanabilirler.

Dolayısı ile evlilikleri daha iyi bir yere gidebilir.

OĞLAK

Bugünlerde kendi istediğinizle attığınız har adım bilhassa profesyonel hayatınızda büyüyerek genişleyebilir. Aşk konusunda mutlu bir gün.

KOVA

Eğitime önem vermeniz, mükemmeli aramanız bugünlerde sizi yorgun düşürebilir.

İkili ilişkilerde ilgisizliğiniz partneriniz açısından problem teşkil edebilir.

BALIK

Son zamanlarda kendinizi geliştiren bireyler olmanızla beraber ilgi alanınıza mistik, spiritüel ve gizemli konuları da dahil edebilirsiniz.