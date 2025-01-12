Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Son zamanlarda kendinizi daha iyi hissetmeniz neticesinde özellikle ailenize karşı da daha sevgi dolu olarak gönüllerini alabilirsiniz.

BOĞA

Bugünlerde hayatınızda almak istediğiniz kararları almak ve hayatınıza çekidüzen getirmek için uygun bir gündesiniz.

İKİZLER

Sosyal açıdan olumlu ve verimli hissedeceğiniz bugünlerde yeni dostlar edinebilir, potansiyelinizi çevrenizdeki herkese gösterebilirsiniz.

YENGEÇ

Birine sizin için ne kadar önemli olduğunu söyleme şansınız olursa kaçırmamalısınız.

Duygularınızı bildiğini düşünebilirsiniz, ancak aşk söz konusu olduğunda bunu vurgulamakta hiçbir zarar yoktur.

ASLAN

Size artık hizmet etmeyen ve hayatınızda olan her şeyi atmak ve size güzellik getirenleri bırakmak için de uygun bir gündesiniz.

BAŞAK

Aşk hayatınızda atacağınız adımlar ilişkinizi sağlamlaştırmaya yönelik olabilir ve hem partneriniz hem de siz bu süreçten keyif alabilirsiniz.

TERAZİ

Bugünlerde insanların beklemediğin karakteristik yönlerinizi ortaya çıkartabilirsiniz.

Bugün herhangi bir şeyi yeniden keşfedebilirsiniz.

AKREP

Uzun süredir içinizde sakladığınız konulara tepki verebilirsiniz.

Sevdiğiniz şeyleri yapmak, sevdiklerinizle beraber olmak için oldukça uygun bir gündesiniz.

YAY

Küçük şeylerle mutlu olmak, büyük şeylerin ise ideal olarak peşinden gitmek, bu dengeyi sağlamak ve iç huzuru yakalamaya cesaret etmek için uygun bir gün.

OĞLAK

Bugünlerde gösterdiğiniz ilginin size geri döneceğini görebilirsiniz. Dışarıya karşı açık bir zihne sahip olmak ve sosyal olmak bugünlerde oldukça önemli.

KOVA

Aşk hayatınızda güzel fırsatlar yakalayabileceğiniz bir gündesiniz.

Çevrenizdeki karşı cinse bir şans verin ve mükemmel olmasını beklemeyin.

BALIK

Kendinizi daha verimli hissettiğiniz bugünlerde her konuda yaptığınız ve üzerinde olumlu düşüncelere sahip olduğunuz çalışma büyüyerek gelişebilir.