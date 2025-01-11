Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Son zamanlarda aşk ilişkilerinde sizden anlayış istense de istenileni vermek hususunda çok istekli olmayabilirsiniz. Paylaşımcı olmayı öğrenmelisiniz.

BOĞA

Duygusal konularda kendinizi başkalarına ifade etmekten çekinebilirsiniz.

Zayıf noktalarınızın fark edilmesine çok sıcak bakmayabilirsiniz.

İKİZLER

Kendinizle ilgili olmanız ve kusurlu yanlarınızı değiştirmek için gösterdiğiniz çabanız sizi etrafınızdaki kişilere karşı seçici olmaya da yönlendirebilir.

YENGEÇ

Kendi kurallarınızı koymayı tercih edebilirsiniz.

Duygusal konulardaki belirgin çabanız neticesinde ilişkilerini her türlü alanda şifalandırmaya açık olabilirsiniz.

ASLAN

Kendinizi gölge içerisinde bırakmak zaman içerisinde samimiyetsizlik hissi yaratabilir. En yakınlarınıza veya seçtiğiniz kişilere karşı daha sevecen olabilirsiniz.

BAŞAK

Sosyal açıdan kendinizi ifade etmek beraberinde ilişkisel düzeyde kıskançlık yaratabilir, neyi elde ederken nelerden vazgeçtiğinizi fark etmek size iyi gelebilir.

TERAZİ

Kendinizi daha iyi ifade etmek, güler yüzlü olmak, enerjinizi dışa pozitif yollarla yansıtmak hususunda önemli aşamalar kaydediyorsunuz.

AKREP

Aldığınız iyi yorumların moralinizi yükseltmesi ile beraber zamanınızı daha verimli çalışmaya harcamayı tercih edebilirsiniz.

YAY

Karakteristik gelişiminizi fark ederek kendinizi taktir edebileceğiniz bir gündesiniz.

Duygusal olmaktan ziyade mantığınızla hareket etmeyi tercih edebilirsiniz.

OĞLAK

Yaptığınız işlerde taktir kazanabilirsiniz.

Aşk konusunda gösterdiğiniz özverilerin bilincinde olmanız ve dengeyi kurmanız gereken bir günde olabilirsiniz.

KOVA

Bugünlerde öğrendiğiniz her şey hayatınızın geri kalanında işinize yarayabilir.

Duygusal olmaktan ziyade mantığınızla hareket etmeyi tercih edebilirsiniz.

BALIK

Bugünlerde miras ya da maddi konularda beklediğiniz herhangi bir yargı işi varsa olumlu sonuçlandığını görebilirsiniz. Kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.