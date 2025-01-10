Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Dışarıdan size dayatılan ya da sadece kabul görmek için yaptığınız şeyleri fark etmeli ve onlardan kurtulmak için çaba göstermelisiniz.

BOĞA

Aşk hayatınızda daha anlayışlı olmanız partnerinizle geçirdiğiniz süreç konusunda hem sizin hem de onun olumlu düşünmesine vesile olabilir.

İKİZLER

Sinirlerinizi boşaltacak ve sizi rahatlatacak etkinliklerde bulunmanız vücudunuzda gezen negatif yüklü enerjilerin azalmasına yardımcı olabilir.

YENGEÇ

Yatırımlar yapma niyetiniz varsa ya çevrenizdeki bunu başarabilecek kişilere güvenerek hızlıca yol kat edebilirsiniz. İşsiz Yengeç'ler iş bulabilir.

ASLAN

Ev içerisindeki görünümü değiştirmek ya da estetik, güzellik herhangi bir alanda aksiyon almak için uygun bir gündesiniz.

BAŞAK

Aşk hayatınızda verimli bir süreçten geçmektesiniz. Gün içerisinde stresinizi arttıracak olaylarla baş etmeniz gerekebilir. Duygusal konularda şanslı hissedebilirsiniz.

TERAZİ

Son zamanlarda sosyalleşmek, yeni çevreler görmek ve kendinizi herhangi yeni bir anda geliştirmek hususunda başarılı olabilirsiniz.

AKREP

Kariyer fırsatlarını araştırmak için uygun bir gün. Sakinliğinizi koruyamadığınız durumlarda orta tempolu egzersiz ya da kardiyo size iyi gelecektir.

YAY

Kendinizi yeni enerjilere açtığınız bir gündesiniz. Bilhassa dekorasyonla ilgili başarılarınız beraberinde huzuru da yakalamanıza vesile olacaktır.

OĞLAK

İç dünyanızla ilgilenirseniz verimli sonuçlar alabileceksiniz dolayısı ile kendi kişisel gelişiminize ve iç dünyanıza yönelmek için uygun bir gün.

KOVA

Bugünlerde aşk konusunda kendinize biraz şans tanımalı bilhassa bekar Kova'lar, sosyalleşerek yeni çevrelere adım atmalısınız.

BALIK

Kendinizi mutlu hissettiğiniz anlarda iç huzuru da derinden hissedeceğiniz ve farklı ruh hallerini hissederek dengeleyebileceğiniz bir gündesiniz.