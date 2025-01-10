Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Dışarıdan size dayatılan ya da sadece kabul görmek için yaptığınız şeyleri fark etmeli ve onlardan kurtulmak için çaba göstermelisiniz.
BOĞA
Aşk hayatınızda daha anlayışlı olmanız partnerinizle geçirdiğiniz süreç konusunda hem sizin hem de onun olumlu düşünmesine vesile olabilir.
İKİZLER
Sinirlerinizi boşaltacak ve sizi rahatlatacak etkinliklerde bulunmanız vücudunuzda gezen negatif yüklü enerjilerin azalmasına yardımcı olabilir.
YENGEÇ
Yatırımlar yapma niyetiniz varsa ya çevrenizdeki bunu başarabilecek kişilere güvenerek hızlıca yol kat edebilirsiniz. İşsiz Yengeç'ler iş bulabilir.
ASLAN
Ev içerisindeki görünümü değiştirmek ya da estetik, güzellik herhangi bir alanda aksiyon almak için uygun bir gündesiniz.
BAŞAK
Aşk hayatınızda verimli bir süreçten geçmektesiniz. Gün içerisinde stresinizi arttıracak olaylarla baş etmeniz gerekebilir. Duygusal konularda şanslı hissedebilirsiniz.
TERAZİ
Son zamanlarda sosyalleşmek, yeni çevreler görmek ve kendinizi herhangi yeni bir anda geliştirmek hususunda başarılı olabilirsiniz.
AKREP
Kariyer fırsatlarını araştırmak için uygun bir gün. Sakinliğinizi koruyamadığınız durumlarda orta tempolu egzersiz ya da kardiyo size iyi gelecektir.
YAY
Kendinizi yeni enerjilere açtığınız bir gündesiniz. Bilhassa dekorasyonla ilgili başarılarınız beraberinde huzuru da yakalamanıza vesile olacaktır.
OĞLAK
İç dünyanızla ilgilenirseniz verimli sonuçlar alabileceksiniz dolayısı ile kendi kişisel gelişiminize ve iç dünyanıza yönelmek için uygun bir gün.
KOVA
Bugünlerde aşk konusunda kendinize biraz şans tanımalı bilhassa bekar Kova'lar, sosyalleşerek yeni çevrelere adım atmalısınız.
BALIK
Kendinizi mutlu hissettiğiniz anlarda iç huzuru da derinden hissedeceğiniz ve farklı ruh hallerini hissederek dengeleyebileceğiniz bir gündesiniz.