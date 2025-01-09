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9 Ocak günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

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astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 9 Ocak 2025

KOÇ
Sosyal açıdan umutlu ve olumlu bir süreçte olsanız da her şey yavaş ilerleyeceği için zaman zaman sıkılganlık baş gösterebilir. Olumlu ruh haliniz kaybetmemeye çalışın.

BOĞA
Bugünlerde duygusal açılardan kendinizi ifade etmekte problem çekebilir, kendinizi partnerinize açarken utanabilir, duygularınızı söylemekten çekinebilirsiniz.

İKİZLER
Son zamanlarda sezgilerinizin sizi doğruya yönlendirdiği bir dönemden geçseniz de katı tutumlar sergilememeye çalışın.

YENGEÇ
Sevdiğiniz kişilerle ve ailenizle vakit geçirmek beraberinde problemlerinizden uzaklaşmanıza, en azından onlara dikkatinizi daha az vermenize vesile olabilir.

ASLAN
Kendinize koyduğunuz hedefler bağlamında alacağınız olumlu haberlerle beraber moraliniz yükselebilir. Sevdiklerinizden destek aldığınızı hissedebilirsiniz.

BAŞAK
Bir konuda uzun vadede uğraşmayı göze alırsanız istediğiniz hedefe sahip olabilirsiniz. Yaratıcılığınızın gelişmesi beraberinde kararsızlığı da getirebilir.

TERAZİ
Bugünlerde hayatınızı belli bir düzene oturtabilirsiniz ancak bu düzeni oturturken pusulanızın ne istediğiniz olması çok önemli.

AKREP
Dayanıklılık gerektiren herhangi bir konuya başlamak için uygun bir dönemdesiniz.
Tutumlarınız duygusal hanenizde partnerinizle problemler yaşamanıza neden olabilir.

YAY
Aşk konusunda partnerinize vereceğiniz yeni şans ya da partnerinizden alacağınız şansı değerlendirmek hususunda verimli ve bilinçli tutumlar sergileyebilirsiniz.

OĞLAK
Bugünlerde kendinize koyduğunuz bazı kalıplardan arınarak yapabilirliklerinize odaklanma fırsatı yakalayabilirsiniz.

KOVA
Bugünlerde kariyer alanınıza geçen Güneş ile beraber hayatınıza kalıcı değerler katabilirsiniz. Böyle durumlarda sakin ortamlarda düşünebilirsiniz.

BALIK
Sezgilerinizin güçlenmesi yeni iş çevrelerine girerken size yardımcı olabilir.
Vaadlerin gerçekçi olup olmadığını değerlendirme fırsatı yakalayabilirsiniz.

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