Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Sosyal açıdan umutlu ve olumlu bir süreçte olsanız da her şey yavaş ilerleyeceği için zaman zaman sıkılganlık baş gösterebilir. Olumlu ruh haliniz kaybetmemeye çalışın.

BOĞA

Bugünlerde duygusal açılardan kendinizi ifade etmekte problem çekebilir, kendinizi partnerinize açarken utanabilir, duygularınızı söylemekten çekinebilirsiniz.

İKİZLER

Son zamanlarda sezgilerinizin sizi doğruya yönlendirdiği bir dönemden geçseniz de katı tutumlar sergilememeye çalışın.

YENGEÇ

Sevdiğiniz kişilerle ve ailenizle vakit geçirmek beraberinde problemlerinizden uzaklaşmanıza, en azından onlara dikkatinizi daha az vermenize vesile olabilir.

ASLAN

Kendinize koyduğunuz hedefler bağlamında alacağınız olumlu haberlerle beraber moraliniz yükselebilir. Sevdiklerinizden destek aldığınızı hissedebilirsiniz.

BAŞAK

Bir konuda uzun vadede uğraşmayı göze alırsanız istediğiniz hedefe sahip olabilirsiniz. Yaratıcılığınızın gelişmesi beraberinde kararsızlığı da getirebilir.

TERAZİ

Bugünlerde hayatınızı belli bir düzene oturtabilirsiniz ancak bu düzeni oturturken pusulanızın ne istediğiniz olması çok önemli.

AKREP

Dayanıklılık gerektiren herhangi bir konuya başlamak için uygun bir dönemdesiniz.

Tutumlarınız duygusal hanenizde partnerinizle problemler yaşamanıza neden olabilir.

YAY

Aşk konusunda partnerinize vereceğiniz yeni şans ya da partnerinizden alacağınız şansı değerlendirmek hususunda verimli ve bilinçli tutumlar sergileyebilirsiniz.

OĞLAK

Bugünlerde kendinize koyduğunuz bazı kalıplardan arınarak yapabilirliklerinize odaklanma fırsatı yakalayabilirsiniz.

KOVA

Bugünlerde kariyer alanınıza geçen Güneş ile beraber hayatınıza kalıcı değerler katabilirsiniz. Böyle durumlarda sakin ortamlarda düşünebilirsiniz.

BALIK

Sezgilerinizin güçlenmesi yeni iş çevrelerine girerken size yardımcı olabilir.

Vaadlerin gerçekçi olup olmadığını değerlendirme fırsatı yakalayabilirsiniz.