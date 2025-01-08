Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde bir şeyleri kaybetseniz de kaybettiklerinizden çok kazandıklarınıza ve kazanabileceklerinize odaklanmanızda fayda var.

BOĞA

Maddiyatınızı yönetmek için çaba göstermeniz gerekebilir.

Bugünlerde maddi anlamda isteklerinizi tam olarak elde edemiyor olabilirsiniz.

İKİZLER

Kariyerli olmak isterken kimsenin haksızlığa uğramasına sebep olmamalısınız. Hakka önem verdiğiniz için böyle bir sonucu isteyerek hayatınıza çekmezsiniz.

YENGEÇ

Bugünlerde yaptığınız atılımlar bugün sonuç vermese bile ilerleyen günlerde verecektir. Aşk konusunda şanslı bir gündesiniz.

ASLAN

Ufak aksaklıkların bile bazen hayrınıza olabileceğini keşfedebileceksiniz.

Kendinizi strese sokmak yerine durumun geçici olduğunu bilin ve manevi yönünüzü yükseltin.

BAŞAK

Mesleki konularda olumsuz gelişen durumlarda hala bir şeylere sahip olduğunuzu hatırlamalı ve korumayı seçerek yeni olana yönelmeye çalışmalısınız.

TERAZİ

Kariyer konusunda oldukça başarılı olduğunuz bir dönemdesiniz.

Dolayısı ile keyfinizi yerine getirecek haberleri de alacaksınız.

AKREP

Hemen duygusal bir şekilde yapmak istediklerinizden vazgeçmemelisiniz.

Bir işe başlamalı, olumlu bir sonucu görmek için istikrarlı sürdürmenizde fayda var.

YAY

Son zamanlarda fikirlerinize çok sağlam bağlanabilir, dışarıdan hiçbir görüşü kendinize kabul etmek istemeyebilirsiniz.

Bu can sıkıcı bir hal alabilir.

OĞLAK

Sıra dışı olana ilginiz olsa da çok uzun süre geçirince sıradanınız haline gelebilir.

Bağnazlık ya da aşırı tutuculuk gibi ruh halleri baş göstererek sizi huzursuz edebilir.

KOVA

Maddi konularda hırslarınızın sizin önünüze geçmemesi gereken bir gündesiniz.

Para istiyor olsanız da etik değerleri de göz önünde bulundurmalısınız.

BALIK

Çalışmalarınızda vizyonunuzu ortaya koyarak dikkat çekeceksiniz.

İlk etapta tatmin edici bir sonuçla karşılaşmasanız bile ilerleyen günlerde sonuçlar çoğalacak.