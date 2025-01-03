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3 Ocak günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

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astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 3 Ocak 2025

KOÇ
İletişim enerjilerinin aktive olduğu bugünlerde konuşmanız ve hitabetiniz kadar ne dediğinizin de önemli olduğunu hep hatırlayın.

BOĞA
Kişisel bakımıza önem verebilir ve akşam saatlerinde kendinizle ilgilenmeyi tercih edebilirsiniz.
İkili ilişkilerde yöneten konumunda olabilirsiniz.

İKİZLER
Maddi konularda kendinizi yetersiz ya da güvensiz hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerde yaptığınız yatırımın tam olarak karşılığını alamamak sizi tedirgin edebilir.

YENGEÇ
Bugünlerde kendinizi iyi hissettiğiniz bir dönemden geçmenizle beraber çevreniz de yüksek enerjinizden istifade edebilirler.

ASLAN
Bugünlerde aile içi ilişkilerde daha anlayışlı davranabilirsiniz.
Arzularınızı net bir şekilde dile getirmekten çekinmeyebilirsiniz.

BAŞAK
Kendinizi oldukça aktif ve enerjik hissedebilirsiniz. Gün içerisinde enerjiniz işlerinizin tamamına yetebilir ve etrafınızdaki kişiler de sizi şaşırarak seyredebilirler.

TERAZİ
Akşam saatlerinde yine ailenize ya da arkadaşlarınıza ayırdığınız zaman için efor sarf etmeniz gerekebilir ancak bu size sadece keyif verebilir.

AKREP
Duygusal açıdan kendinizi bir özgüvensizlik içerisinde bulabilirsiniz. Kendinizi ve duygularınızı ifade etmek istemeyeceğiniz bir gündesiniz.

YAY
Sosyal olarak kendinizi net ifade etmek oluşabilecek problemleri önleyebilir.
Bu süreçte esas olan, sonrasında pişman olacağınız bir şey yapmamak.

OĞLAK
Son zamanlarda karmaşık sinyaller gönderiyor olmanız en çok partnerinizi etkileyebilir, ilişkiden ya da ondan emin olmadığınızı düşünebilir.

KOVA
Duygusal açıdan kendinizi daha iyisine ve daha güzeline, layık ya da hazır hissedebilirsiniz.
Hayatı algılayış biçiminiz olumlu olmakta.

BALIK
Sosyal olarak kendinizi net ifade etmek dostlarınızla oluşabilecek problemleri önleyebilir. Bir süre beklemenizde fayda var.

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