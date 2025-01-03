Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

İletişim enerjilerinin aktive olduğu bugünlerde konuşmanız ve hitabetiniz kadar ne dediğinizin de önemli olduğunu hep hatırlayın.

BOĞA

Kişisel bakımıza önem verebilir ve akşam saatlerinde kendinizle ilgilenmeyi tercih edebilirsiniz.

İkili ilişkilerde yöneten konumunda olabilirsiniz.

İKİZLER

Maddi konularda kendinizi yetersiz ya da güvensiz hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerde yaptığınız yatırımın tam olarak karşılığını alamamak sizi tedirgin edebilir.

YENGEÇ

Bugünlerde kendinizi iyi hissettiğiniz bir dönemden geçmenizle beraber çevreniz de yüksek enerjinizden istifade edebilirler.

ASLAN

Bugünlerde aile içi ilişkilerde daha anlayışlı davranabilirsiniz.

Arzularınızı net bir şekilde dile getirmekten çekinmeyebilirsiniz.

BAŞAK

Kendinizi oldukça aktif ve enerjik hissedebilirsiniz. Gün içerisinde enerjiniz işlerinizin tamamına yetebilir ve etrafınızdaki kişiler de sizi şaşırarak seyredebilirler.

TERAZİ

Akşam saatlerinde yine ailenize ya da arkadaşlarınıza ayırdığınız zaman için efor sarf etmeniz gerekebilir ancak bu size sadece keyif verebilir.

AKREP

Duygusal açıdan kendinizi bir özgüvensizlik içerisinde bulabilirsiniz. Kendinizi ve duygularınızı ifade etmek istemeyeceğiniz bir gündesiniz.

YAY

Sosyal olarak kendinizi net ifade etmek oluşabilecek problemleri önleyebilir.

Bu süreçte esas olan, sonrasında pişman olacağınız bir şey yapmamak.

OĞLAK

Son zamanlarda karmaşık sinyaller gönderiyor olmanız en çok partnerinizi etkileyebilir, ilişkiden ya da ondan emin olmadığınızı düşünebilir.

KOVA

Duygusal açıdan kendinizi daha iyisine ve daha güzeline, layık ya da hazır hissedebilirsiniz.

Hayatı algılayış biçiminiz olumlu olmakta.

BALIK

Sosyal olarak kendinizi net ifade etmek dostlarınızla oluşabilecek problemleri önleyebilir. Bir süre beklemenizde fayda var.