Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

İkili ilişkilerde problemleri çözmek ve partnerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz bu da iş ya da herhangi bir konudaki disiplininizi olumsuz yönde etkileyebilir.

BOĞA

Eski sevgilinizin dönüşü, bir konuda kendini iyi hissetmek için uygun bir dönem. Kendinizi beğenmek ve beğenilme algınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz.

İKİZLER

Kendinizi net bir tutumla ifade etmeli ve hayatın risk içerebileceğini hatırlamalısınız.

Bugünlerde hayatta en çok netlik arayışı içerisinde olabilirsiniz.

YENGEÇ

Bugünlerde partnerinize karşı anlayış göstermek, onu dinlemek ve anlamak bu süreçte kendi sınırlarınızı da keşfetmenize yardımcı olabilir.

ASLAN

Bugünlerde aşk konularında kendinizi oldukça verimli hissedebilirsiniz.

Duygusal konularda kendinizi iyi hissedeceğiniz gelişmeler yaşanabilir.

BAŞAK

Son zamanlarda kendiniz için yapacağınız iyilik veya kişisel gelişimden kendinizi mahrum bırakmamalı ve olumlu özelliklerinizi yüceltebilmelisiniz.

TERAZİ

Duygusal konularda kendinizi ve iletişiminizi geliştirdiğiniz bir gündesiniz. Hayatınızın kararla alakalı temellerini atmak için uygun bir gündesiniz.

AKREP

Son zamanlarda duygusal olarak karşı taraftan da destek alan sizler bugünlerde daha rahat ve yapıcı konuşmalar yapabilirsiniz.

YAY

Duygusal konularda olumlu geri dönüşler alabilmek için cesaretli olmanız oldukça önemli.

Sosyal ortamlarda ilgi çeken bir birey olabilirsiniz.

OĞLAK

İnsanlarla kurduğunuz samimi iletişimler ilerleyen günlerde kendinizden emin olamadığınız şeyler söylemenize ya da sırlarınızı deşifre etmenize neden olabilir.

KOVA

Duygusal tatminin içten geldiğini keşfedebilir, keyifli zaman geçirerek kendinizi tanımaya, sevdiğiniz şeyleri anlamaya yönelebilirsiniz.

BALIK

Işıltınız karşı cinsin ilgisini hiçbir çekmenize vesile olabilir. Kendinizi iyi hissettiğiniz ve bu ışıltınızı dışarıya da göstermek istediğiniz bir dönemden geçebilirsiniz.