Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Partnerinizle olan ilişkinize önem vermeli ve günü daha anlayışlı geçirebilmelisiniz.

Arkadaş ilişkilerinizde espri, sohbet ve keyif ön planda olacak.

BOĞA

Bugünlerde çok bilinenin aksine sizi duygularınızın yönetmesi hali yeterince iyi değilim hissiyatı sizi yapmak istediklerinizden alıkoyabilir.

İKİZLER

Aileniz, arkadaşlarınız, partneriniz ya da diğer tüm sevdiklerinizle geçirdiğiniz aktif zamandan daha çok keyif alabilirsiniz.

YENGEÇ

Arkadaşlarınızla ve sosyal ilişkiler kurduğunuz kişilerle daha verimli bir iletişim kurmak için bilinçli çaba göstereceğiniz bir gündesiniz.

ASLAN

Dostlarınızla ve ailenizle geçirdiğiniz zamandan büyük keyif alabilirsiniz.

Yeterince iyi olmayı beklemeden yapmak istediklerinizi yapmaya çalışmalısınız.

BAŞAK

Kendinizi ve zaman içerisinde oluşmuş düzeninizi sorgulayan kişilere karşı tartışmacı ve sert bir tutum benimseyebilirsiniz.

TERAZİ

Bugünlerde kendiniz için olumlama çalışmaları yapmak ya da rahatlatıcı müzikler dinleyerek olayları akışa bırakmak size iyi gelecektir.

AKREP

Son zamanlarda arkadaşlarınız sizden akıl almak isteyebilirler bu süreçte onlara bilgi ve tecrübeleriniz ile destek olmaya çalışabilirsiniz.

YAY

İdealleriniz ve hedeflerinizden ziyade manevi yönleriniz ortaya çıkabilir.Sosyal ortamlarda oldukça sevilecek ve sayılacaksınız.

OĞLAK

Sosyal ortamlarda güvenilir kişiliğinizle dikkat çekseniz de partneriniz ile olan ilişkinizde kafasındaki soru işaretlerini gideremediğinizi hissedebilirsiniz.

KOVA

Zaman içerisinde kendinize ait oturttuğunuz düzen eleştiriye açık olmayabilir. Evinizle ilgili önerilere karşı kendinizi oldukça kapalı hissedebilirsiniz.

BALIK

Bugünlerde kuralcı ve baskıcı tutumunuz en çok aile içerisinde kendini gösterebilir. aşk hayatınızdaki endişe ve belirsizliklerin arttığını hissedebilirsiniz.