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4 Ocak günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

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astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 4 Ocak 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

KOÇ
Partnerinizle olan ilişkinize önem vermeli ve günü daha anlayışlı geçirebilmelisiniz.
Arkadaş ilişkilerinizde espri, sohbet ve keyif ön planda olacak.

BOĞA
Bugünlerde çok bilinenin aksine sizi duygularınızın yönetmesi hali yeterince iyi değilim hissiyatı sizi yapmak istediklerinizden alıkoyabilir.

İKİZLER
Aileniz, arkadaşlarınız, partneriniz ya da diğer tüm sevdiklerinizle geçirdiğiniz aktif zamandan daha çok keyif alabilirsiniz.

YENGEÇ
Arkadaşlarınızla ve sosyal ilişkiler kurduğunuz kişilerle daha verimli bir iletişim kurmak için bilinçli çaba göstereceğiniz bir gündesiniz.

ASLAN
Dostlarınızla ve ailenizle geçirdiğiniz zamandan büyük keyif alabilirsiniz.
Yeterince iyi olmayı beklemeden yapmak istediklerinizi yapmaya çalışmalısınız.

BAŞAK
Kendinizi ve zaman içerisinde oluşmuş düzeninizi sorgulayan kişilere karşı tartışmacı ve sert bir tutum benimseyebilirsiniz.

TERAZİ
Bugünlerde kendiniz için olumlama çalışmaları yapmak ya da rahatlatıcı müzikler dinleyerek olayları akışa bırakmak size iyi gelecektir.

AKREP
Son zamanlarda arkadaşlarınız sizden akıl almak isteyebilirler bu süreçte onlara bilgi ve tecrübeleriniz ile destek olmaya çalışabilirsiniz.

YAY
İdealleriniz ve hedeflerinizden ziyade manevi yönleriniz ortaya çıkabilir.Sosyal ortamlarda oldukça sevilecek ve sayılacaksınız.

OĞLAK
Sosyal ortamlarda güvenilir kişiliğinizle dikkat çekseniz de partneriniz ile olan ilişkinizde kafasındaki soru işaretlerini gideremediğinizi hissedebilirsiniz.

KOVA
Zaman içerisinde kendinize ait oturttuğunuz düzen eleştiriye açık olmayabilir. Evinizle ilgili önerilere karşı kendinizi oldukça kapalı hissedebilirsiniz.

BALIK
Bugünlerde kuralcı ve baskıcı tutumunuz en çok aile içerisinde kendini gösterebilir. aşk hayatınızdaki endişe ve belirsizliklerin arttığını hissedebilirsiniz.

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