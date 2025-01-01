Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde fiziksel olarak kendinizi güçlendirmeniz gerekebilir. Spor yapmak, günü hareketli fakat dikkatli geçirmek uygun olacaktır.

BOĞA

Sosyal ilişkiler gibi alanları geliştirmek için uygun bir gün.

Hobilerinizden kazanç elde etmek istiyorsanız girişim başlatabilirsiniz ancak sabahatkar olmanız gerekebilir.

İKİZLER

Kendinizde özellikle de fiziksel değişim yapmayı düşünüyorsanız ilerleyen günlere bırakabilirsiniz.

İlişkiler genel anlamda bugünlerde size bunaltıcı gelebilir.

YENGEÇ

Duygusal açıdan kendinizi iyi hissettirecek gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Aşk konusunda şanslı olabilir ancak maddi konularda istediklerinizi tam olarak edinemeyebilirsiniz.

ASLAN

Bu aralar yakın bir dostunuzdan mali destek almanız moralinizi daha fazla yükseltecek. Size ne yapmanız gerektiğini söyleyenler çok olabilir.

BAŞAK

Bugünlerde güvendiğiniz şeylerle alakalı emin olamadığınız, yer yer sarsıcı durumlar yaşanabilir. Hayatta en çok kendinize güvenmeniz gerektiğini hep hatırlayın.

TERAZİ

Bugünlerde aşk konusunda kendinizi iyi hissedeceğiniz gelişmeler yaşanabilir.

Ancak karşı tarafın çabasına eşit derecede cevap verdiğinizden emin olun.

AKREP

Sevdiğiniz kişi ile ufak gezi planları size iyi gelecek.

Uzun zamandır bunu hayal ediyorsunuz.

Arzu ve isteklerinizi sıralamanın tam zamanı.

YAY

İş konusunda stres yapmadığınıza emin olmalısınız. Ani tepkime göstermediğinizden, özellikle üstlerinizle çatışma içerisinde olmadığınızdan emin olmalısınız.

OĞLAK

Birilerine var gücünüzle yardım etmek çabası içine girmiş durumdasınız. Ağzınızdan çıkan her sözü yerine getiriyorsunuz. Bu dürüst tavırlarınız taktir edilmekte.

KOVA

Bugünlerde iş konusunda bu kadar panik yapmanız anlamsız.

Kendinizden çok fazla ödün veriyorsunuz.

Heyecanınız uzaklarda olan dostlarınızla kavuşmanız.

BALIK

Bazı konularda olağanüstü ince eleyip sık döküyorsunuz. Gerçek dışı bilgi almaktan korkuyorsunuz.

Ancak dahi ve kıvrak zekanızla tüm bu sorunları aşacaksınız.