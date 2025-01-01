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1 Ocak günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

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astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 1 Ocak 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

KOÇ
Bugünlerde fiziksel olarak kendinizi güçlendirmeniz gerekebilir. Spor yapmak, günü hareketli fakat dikkatli geçirmek uygun olacaktır.

BOĞA
Sosyal ilişkiler gibi alanları geliştirmek için uygun bir gün.
Hobilerinizden kazanç elde etmek istiyorsanız girişim başlatabilirsiniz ancak sabahatkar olmanız gerekebilir.

İKİZLER
Kendinizde özellikle de fiziksel değişim yapmayı düşünüyorsanız ilerleyen günlere bırakabilirsiniz.
İlişkiler genel anlamda bugünlerde size bunaltıcı gelebilir.

YENGEÇ
Duygusal açıdan kendinizi iyi hissettirecek gelişmeler yaşayabilirsiniz.
Aşk konusunda şanslı olabilir ancak maddi konularda istediklerinizi tam olarak edinemeyebilirsiniz.

ASLAN
Bu aralar yakın bir dostunuzdan mali destek almanız moralinizi daha fazla yükseltecek. Size ne yapmanız gerektiğini söyleyenler çok olabilir.

BAŞAK
Bugünlerde güvendiğiniz şeylerle alakalı emin olamadığınız, yer yer sarsıcı durumlar yaşanabilir. Hayatta en çok kendinize güvenmeniz gerektiğini hep hatırlayın.

TERAZİ
Bugünlerde aşk konusunda kendinizi iyi hissedeceğiniz gelişmeler yaşanabilir.
Ancak karşı tarafın çabasına eşit derecede cevap verdiğinizden emin olun.

AKREP
Sevdiğiniz kişi ile ufak gezi planları size iyi gelecek.
Uzun zamandır bunu hayal ediyorsunuz.
Arzu ve isteklerinizi sıralamanın tam zamanı.

YAY
İş konusunda stres yapmadığınıza emin olmalısınız. Ani tepkime göstermediğinizden, özellikle üstlerinizle çatışma içerisinde olmadığınızdan emin olmalısınız.

OĞLAK
Birilerine var gücünüzle yardım etmek çabası içine girmiş durumdasınız. Ağzınızdan çıkan her sözü yerine getiriyorsunuz. Bu dürüst tavırlarınız taktir edilmekte.

KOVA
Bugünlerde iş konusunda bu kadar panik yapmanız anlamsız.
Kendinizden çok fazla ödün veriyorsunuz.
Heyecanınız uzaklarda olan dostlarınızla kavuşmanız.

BALIK
Bazı konularda olağanüstü ince eleyip sık döküyorsunuz. Gerçek dışı bilgi almaktan korkuyorsunuz.
Ancak dahi ve kıvrak zekanızla tüm bu sorunları aşacaksınız.

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