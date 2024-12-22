Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Özellikle iş başarısı odaklı niyetlerinizde hızlı ve belirgin bir ivme yakalayabilirsiniz ancak olumlu ve yapıcı düşünmek oldukça önemli olacak.
BOĞA
Son zamanlarda kendiniz partnerinizle yan yana ve sevgi içerisinde hissetmek pozitif enerji yayarak size iyi hissettirebilir.
İKİZLER
Kendinizi arzu ettiğiniz ruh haline getirmekte oldukça olumlu olabilirsiniz.
İşinizde tutamayacağınız sözler vermekten kaçınmanız oldukça önemli olacak.
YENGEÇ
Aşk konusunda kendinizi emin olmadığınız güvensiz bir noktada hissedebilirsiniz ancak iş konusunda başarılarınıza başarı katabileceksiniz.
ASLAN
Günün büyük bir çoğunluğunu ilişkiniz odaklı geçirmek isteyebilirsiniz. İş konusunda karar almanız ve karar uygulayıcı olmanız beklenebilir.
BAŞAK
Sezgilerinizi takip etmek bilhassa iş alanında size keyifli hissettirebilir.
Aşk konusunda kendinizi yapıcı hissedeceğiniz bir gündesiniz.
TERAZİ
Son zamanlarda rahat hareket edemediğinizi hissetmek beraberinde soru işaretlerini de getirebilir. Biraz rahatlamaya ihtiyacınız var.
AKREP
Tereddüt etmeden karar alabilmeniz oldukça önemli.
Kişisel yetenekleriniz sergilerken başkalarının düşüncelerini gereğinden fazla umursamamalısınız.
YAY
İnsanların sözlerini umursamayacağınız ve kendinizden emin hareket edebileceğiniz bir gündesiniz. Abartıdan kaçınmalısınız.
OĞLAK
Duygusal açıdan kendinizi iyi hissedebilmek için net kararlar almanız gerekebilir. Mesleki konularda üstlerinizle tartışma içerisinde olmamaya çalışın.
KOVA
Alacağınız kararlar oldukça olumlu sonuçlar doğurabilir.
Kendinizi daha büyük bir bereket içerisinde bulabileceğiniz günler hayatınıza gelmekte.
BALIK
Kendinizi aşk ilişkisi konusunda kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Sözel olarak kendinizi ifade etme hususunda sessizliğinizi korumayı tercih edebilirsiniz.