Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bilhassa sosyal yaşantınız ya da ilişkiniz hususunda tam olarak kırıldığınız noktaları dile getirmekte sessiz kalabilirsiniz.

BOĞA

Son zamanlarda kendinizi iyi hissetmek için karar almanızın gerektiği bir evreden geçmektesiniz. Aldığınız kararların arkasında durun.

İKİZLER

Aşk hayatınızda beklediğiniz gelişmeler yaşanabilir. Ancak yine de kendinizi iyi ifade ederek sempati toplayabilirsiniz.

YENGEÇ

Duygusal konularda gözlem yeteneğinizin ön planda olması gerekebilir.

Partnerinizi iyi dinlemeli ve ne istediğini anlamalısınız.

ASLAN

Hayatınızın stabil olduğu ve artık bunu tam olarak onaylamadığınız bir dönemdesiniz.

Artık değişimi hayatınıza davet etmek isteyebilirsiniz.

BAŞAK

Sessiz kalırken karşı tarafın sizi anlamasını çokta beklememelisiniz.

Bu da huzurunuzu bozabilir.

İş konusunda beklediğiniz disiplini yakalayamayabilirsiniz.

TERAZİ

Kusurlarınızın görmezden gelindiği ve oldukça idare edildiğiniz bir evreden geçmektesiniz. Bu yüzden bugünlerde cümleleriniz ve tavırlarınız oldukça önemli.

AKREP

İlişkinizi düzeltmek için gösterdiğiniz çaba onun gözünde kutsal olacaktır. Bu onda şefkat duygusu uyandıracaktır. İlişkinizde yeni bir döneme girebilirsiniz.

YAY

Merak ettiğiniz her konuda istediğiniz bilgi elinize kolayca gelebilir. Kendinizi iyi hissettiğiniz ve bilginin güvenine sığındığınız bir evrede olabilirsiniz.

OĞLAK

Bir süre yalnız kalmak sizin için sağlıklı olsa da eninde sonunda iş toplumuna uyum sağlamanız gerekebilir.

Bu da üstlerinizle iletişim eksikliği ya da kopukluğa neden olabilir.

KOVA

Eğitim ve öğrenme merakınızın tetikleneceği bir dönemden geçmektesiniz. Yeni beceriler edinmek isteyebilir ve oldukça başarılı olabilirsiniz.

BALIK

Başkalarının üzerinizde kurduğu baskıdan kurtulmak isteyebilirsiniz.

Bilhassa işinizdeki baskıdan kaçınmayı tercih edebilirsiniz.