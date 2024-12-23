SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar 23 Aralık günlük burç yorumları

23 Aralık günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

Tüm Yazıları
astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarih 23 Aralık 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

KOÇ
Bilhassa sosyal yaşantınız ya da ilişkiniz hususunda tam olarak kırıldığınız noktaları dile getirmekte sessiz kalabilirsiniz.

BOĞA
Son zamanlarda kendinizi iyi hissetmek için karar almanızın gerektiği bir evreden geçmektesiniz. Aldığınız kararların arkasında durun.

İKİZLER
Aşk hayatınızda beklediğiniz gelişmeler yaşanabilir. Ancak yine de kendinizi iyi ifade ederek sempati toplayabilirsiniz.

YENGEÇ
Duygusal konularda gözlem yeteneğinizin ön planda olması gerekebilir.
Partnerinizi iyi dinlemeli ve ne istediğini anlamalısınız.

ASLAN
Hayatınızın stabil olduğu ve artık bunu tam olarak onaylamadığınız bir dönemdesiniz.
Artık değişimi hayatınıza davet etmek isteyebilirsiniz.

BAŞAK
Sessiz kalırken karşı tarafın sizi anlamasını çokta beklememelisiniz.
Bu da huzurunuzu bozabilir.
İş konusunda beklediğiniz disiplini yakalayamayabilirsiniz.

TERAZİ
Kusurlarınızın görmezden gelindiği ve oldukça idare edildiğiniz bir evreden geçmektesiniz. Bu yüzden bugünlerde cümleleriniz ve tavırlarınız oldukça önemli.

AKREP
İlişkinizi düzeltmek için gösterdiğiniz çaba onun gözünde kutsal olacaktır. Bu onda şefkat duygusu uyandıracaktır. İlişkinizde yeni bir döneme girebilirsiniz.

YAY
Merak ettiğiniz her konuda istediğiniz bilgi elinize kolayca gelebilir. Kendinizi iyi hissettiğiniz ve bilginin güvenine sığındığınız bir evrede olabilirsiniz.

OĞLAK
Bir süre yalnız kalmak sizin için sağlıklı olsa da eninde sonunda iş toplumuna uyum sağlamanız gerekebilir.
Bu da üstlerinizle iletişim eksikliği ya da kopukluğa neden olabilir.

KOVA
Eğitim ve öğrenme merakınızın tetikleneceği bir dönemden geçmektesiniz. Yeni beceriler edinmek isteyebilir ve oldukça başarılı olabilirsiniz.

BALIK
Başkalarının üzerinizde kurduğu baskıdan kurtulmak isteyebilirsiniz.
Bilhassa işinizdeki baskıdan kaçınmayı tercih edebilirsiniz.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
22 Aralık günlük burç yorumları 22 Aralık 2024, Pazar 21 Aralık günlük burç yorumları 21 Aralık 2024, Cumartesi 20 Aralık günlük burç yorumları 20 Aralık 2024, Cuma 19 Aralık günlük burç yorumları 19 Aralık 2024, Perşembe
Tarım Kredi Market 9 günlük indirim şenliği başladı! Süzme peynir 124,90 TL, TK Tam yağlı doğal yoğurt 49,90 TL’ye düştü
Tarım Kredi Market 9 günlük indirim şenliği başladı!
Torbalı’da trajik olay: SMA hastası bebeğin babası Umut Kardeş intihar etti!
Torbalı'da trajik olay: SMA hastası bebeğin babası Umut Kardeş intihar etti!
Kritik Kabine bugün toplanıyor! Gündemde 2025 asgari ücret ve Suriye var! Asgari ücret zammını Başkan Erdoğan mı açıklayacak?
İki kritik başlık masada!
Galatasaray’ın yıldızına Avrupa’dan transfer teklifi yağıyor!
Aslan'ın yıldızına talip yağıyor
CHP Türkiye haritası önünde CIA ve MOSSAD’dan ne emir aldı? Ankara’daki küçük ofiste büyük ihanet: 15 Temmuz öncesi bir sır görüşme daha
CHP CIA ve MOSSAD'dan ne emir aldı?