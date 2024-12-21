Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Özellikle mesleki ya da kendinizi geliştirdiğiniz alanlarda geçmişe nazaran farkı görebilir böylelikle daha verimli olabilirsiniz.
BOĞA
Son zamanlarda kendinizi duygusal hissedeceğiniz bir günde olsanız da partnerinizden aynı hissiyatı yakalayamayabilirsiniz.
İKİZLER
Kendinizi iş konusunda verimli hissedebilirsiniz.
Aşk konusunda çekimser kalabilir fikirlerinizi tam olarak ifade edemeyebilirsiniz.
YENGEÇ
Aşk hayatınızdaki gizli kalmış noktaları açığa çıkartacak cesareti gösterebilirsiniz.
Aşkınızı ifade edebilir ve sonucunu göze alabilirsiniz.
ASLAN
Anıların tekrar gündeme gelmesi ve kendinizi daha verimli hissetmenizle beraber farkındalık getirebilir. Duygusal açıdan kendinizi verimli hissedebilirsiniz.
BAŞAK
Son zamanlarda kendinizi verimli hissetmenizle beraber daha başarılı olabilirsiniz.
Başarı sizde genel bir iç huzur uyandırabilir.
TERAZİ
Aşk konusunda kendinizi belli bir tamamlanmışlık içerisinde hissedebilirsiniz.
Cesaret gerektiren bir gün geçirebilir ve cesaret sınırlarınızı zorlayabilirsiniz.
AKREP
Duygusal açıdan yerinde karar alabilmeniz için bir süre daha düşünmeniz gerekebilir. İş konusunda risk almaktan kaçınmalı ve rasyonel düşünmelisiniz.
YAY
Kendinizi ifade etmek hususunda olumlu sonuçlar doğuracak bir gündesiniz.
Sizi rahatsız eden ortamlardan uzaklaşmayı tercih etmelisiniz.
OĞLAK
Özellikle uzun süredir ilişkisi olan Oğlak'lar bugünlerde ilişkilerindeki problemleri çözmek ve ilişkilerini kurtarmak için belirgin aksiyonlar alabilirler.
KOVA
Ailevi ilişkilerinizde ailenizle olan ilişkinizde kendinizi ifade edemeyebilirsiniz.
Ani sinirlenmemeli ve aile içi ilişkilerde tartışmadan uzak kalmaya çalışmalısınız.
BALIK
Bugünlerde iletişimsel kopukluklar yaşayabilirsiniz.
İyi hatırladığınız anılarınız yüzünüzü gülümsetebilir ve bugüne verimli efektif olabilir.