Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Kariyer bağlantılı konularda yanlış anlaşılmamanız için dikkatli olmalısınız.

Ev ve aile ortamında kendi düzeniniz içerisinde rahat olduğunuzu hissedebilirsiniz.

BOĞA

İşinizi gerçekleştirirken kendinizi ufak kazalara karşı korumayı ve dikkatli olmayı ihmal etmemelisiniz.

İKİZLER

Özellikle eskiden gelen tartışmaların bittiği sağlıklı bir sürece geçebilirsiniz.

Sosyal açıdan arkadaşlarınızla geçirdiğiniz süreci etkili değerlendirebilirsiniz.

YENGEÇ

Kendinizi iyi hissedebilmeniz için iç dünyanıza dönmeniz gerektiğini ve kendi isteklerinize yönelmeniz gerektiğini hep hatırlayın.

ASLAN

Dalgınlık ve dikkat dağınıklığı yaşayabilirsiniz.

Eğitim sürecine yeni girecek ve kararsız bir halde iseniz bugünlerde netlik gerektiren kararlar almamakta fayda var.

BAŞAK

Bugünlerde isteklerinizin istediğiniz doğrultuda ilerliyor olması sizi neşelendirebilir ve geleceğe dair heveslendirebilir.

TERAZİ

Bugünlerde sabır gösterdiğiniz konularda belirgin başarı elde edebilirsiniz. Aktarsanız bile çok anlaşılır olmayabilir. Bu da sizi verimli bir ruh haline sokmayabilir.

AKREP

Kendinizi enerjik hissedebilirsiniz. Bu enerjinizi korumak için daha istikrarlı olmalısınız. Küçük şeylerin kolayca moralinizi bozmasına izin vermeyin.

YAY

Partnerinizle aranızdaki problemleri çözebileceğiniz bir dönemdesiniz. Dostlarınızla kurduğunuz sevgi ve enerjisel bağla da kendinizi huzurlu hissedebilirsiniz.

OĞLAK

Son zamanlarda önemli konuları ilerleyen günlere bırakırsanız daha sağlıklı bir gün geçirebilirsiniz. Sizi kısıtlayacak her şeyden sakının.

KOVA

Gün içerisinde kendinizi hareketli hissedebilirsiniz. Aşk konusunda kısıtlayıcı bir halde hissedebilir, partnerinize tam olarak istediklerinizi aktaramayabilirsiniz.

BALIK

İş odaklı olacağınız bugünlerde stresinizi arttırmamalısınız. Sağlık alanında dikkatli olmalısınız. Kronik rahatsızlıklarınıza çözümler bulabileceğiniz bir dönemdesiniz.