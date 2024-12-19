Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde özellikle aile içi konularda kendinizi verimli hissedebilirsiniz. İş konusunda dikkat dağınıklığını önlemelisiniz.

BOĞA

Zor zamanlarında yanında olduğunuz bazı kişilerin zor zamanda yanınızda olacağını bilmenin verdiği güven size iyi gelebilir.

İKİZLER

Aşk hayatınızda da mesleki konularda kendinizi eğitime vermeniz ve gelişmeyi hedeflemeniz sizin açınızdan çok iyi oluyor.

YENGEÇ

Cesaretin ön planda olduğu bugünlerde duygusal açıdan düşünmek istemeyebilirsiniz.

Partnerinize ya da sevdiklerinize karşı ilgisiz davranabilirsiniz.

ASLAN

Sosyal çevrenizde sevilen bir birey olmanızla beraber kendinizi daha özgüvenli hissedebilirsiniz.

Gününüze huzur hakim olabilir.

BAŞAK

Kendinizi bugünlerde eksiklik duygusu ile yüzleşirken görebilirsiniz.

Dostlarınızla aranızda anlaşmazlıklar çıkabilir.

TERAZİ

Aşk hayatınızdaki ani gelişmelere ayak uydurmakta problem çekebilirsiniz.

Kendinizi doğru cümlelerle ifade ettiğinizden emin olun.

AKREP

Mesleki konularda kendini üstlerinize karşı iyi ifade ederek çekinmeden kariyer planınızı açabileceksiniz. Dengeli olmanın önemini hep hatırlayın.

YAY

Bitmeyen öğrenme ve kendinizi geliştirme isteğinizle beraber eleştiriye de açık olmalısınız.

En iyi olmak için gösterdiğiniz çabanın taktir edilmemesi sizi sinirlendirebiliyor.

OĞLAK

Sonuçlarını bildiğiniz konularda önceden hareket etmek şaşırmayacağınız gelişmeleri de beraberinde getirerek stabil ruh hali yaratacaktır.

KOVA

Çatışma odaklı olmaktan uzak kalmalısınız.

Aşk hayatınızda özellikle yalnız olan Kova'lar seçim yapmakta zorlanarak karşı tarafı oyalama eğiliminde olabilirler.

BALIK

Yasal konularda dikkatli davranmanız gerekebilir zira bugünlerde dikkatsizlikle gelen bir takım problemler baş gösterebilir.