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18 Aralık günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

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astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarih 18 Aralık 2024

KOÇ
Son zamanlarda mesleki konularda ağır ve temkinli ilerlemeniz sizi istediğiniz ve beklediğiniz başarıya beklediğinizden hızlı götürebilir.

BOĞA
Duygusal konularda kendinizi yeterli hissetmeyebilirsiniz.
Partneriniz sizden sürekli farklı beklentilerde bulunabilir bu da kafa karışıklığına sebep olabilir.

İKİZLER
Daha sonrasında pişman olmamak için bugünden istediklerinizi açık bir ifade ile söylemeye çalışın. Aşk konusunda şanslı bir gündesiniz.

YENGEÇ
Düzenli ve istikrarlı götürmeniz gereken işlerinizi mükemmel olmasa da götürebildiğinizi görmek size ileriye dönük daha çok cesaret verebilir.

ASLAN
İş konusunda bugünlerde istikrar yakalayamayabilir kendinizi çalışkan hissetmeyebilirsiniz.
Akşam saatlerinde dinlenerek huzur içerisinde zaman geçirebilirsiniz.

BAŞAK
İlişkiyi iki kişilik yaşayarak sorunları daha kolay çözebilirsiniz.
Dürüst olmak isterken kırıcı olmamak hususunda kendinizi dengelemeniz gerekmekte.

TERAZİ
Son zamanlarda bazı kusurlarınızın çözümü noktasında istikrarlı gittiğinizde kendinizin en iyi versiyonu olabilirsiniz. İstekli tavrınız dikkat çekiyor.

AKREP
Aşk konusunda kendinize şans tanımalı ve isteklerinizi belirtmelisiniz.
Çekingenliğiniz ve ilişkiye tam olarak adapte olamayışınız adım atmanızı engellemesin.

YAY
Son zamanlarda duygusal açıdan partnerinizle olan ilişkinizde sadakat ve sevgi ön planda olsa da romantizmi yakalayamayabilirsiniz.

OĞLAK
İletişimsel yeteneklerinizin ön plana çıkması ile dobralık konusunda dikkatli olmanız gerekebilir.
Sabah saatlerinde günü planlayarak işe başlamalısınız.

KOVA
Aşk konusunda açık yürekli olmak her zaman olumlu sonuç getirecektir. Belli başlı konularda kendinizi yeterince iyi ifade ettiğinizi hissedemeyebilirsiniz.

BALIK
Her şeyin yetişemediğiniz kadar hızlı aktığını hissedebilir bilhassa planladığınız aktivitelere yetişememenin verdiği stresi üzerinizde yaşayabilirsiniz.

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