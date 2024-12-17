Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Sosyal açıdan olumlu girişimlerde bulunabileceğiniz bugünlerde kendinize mesleki çevre de edinme fırsatı yakalayabilirsiniz.

BOĞA

Özellikle uzun süredir ilişkisi olan Boğa'lar kendilerini stabil ilişkiden bir adım öteye götürme planlarına başlayabilirler.

İKİZLER

Son zamanlarda söylediklerinizin taktir topladığı ve insanları hayatınıza rahatça ve güvenle çektiğiniz bir dönemden geçiyorsunuz.

YENGEÇ

Bugünlerde ona kendinizi ifade etmek için biraz daha çaba göstermeli, hemen kabuğunuza çekilmeyi tercih etmemelisiniz.

ASLAN

Bir problemin direkt olarak size yönelik olup olmadığını iyi araştırmalısınız.

Son zamanlarda aşk konusunda verimli bir süreçten geçiyorsunuz.

BAŞAK

Bugünlerde çevrenizle olan ilişkilerinizin yeni çevreler doğurması ve beraberinde daha iyi fırsatların ortaya çıkması bugünlerde mümkün.

TERAZİ

Duygusal açıdan partnerinizin sizi tam olarak anlamamış olduğunu hissedebilirsiniz.

Sosyal ilişkilerinizde çevrenizde eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

AKREP

Sosyal açıdan olumlu ve sabırlı bir dönemden geçmektesiniz.

Arzu ettiklerinizi elde etmek için daha fazla öz disipline ihtiyacınız olabilir.

YAY

Kendinizi yaptığınız işe bağlı hissetmenizle beraber daha da başarılı olabileceksiniz.

Çevrenizin söylediklerini de dikkate almanızda fayda var.

OĞLAK

Arkadaşlık ilişkilerinizde fazlaca hassasiyet gösterebilirsiniz.

Özellikle yalnız olan Oğlak'lar aradıkları özellikteki kişi ile tanışma fırsatı yakalayabilirler.

KOVA

Aşk hayatınızda olumlu ve verimli bir süreçten geçebilirsiniz.

Özellikle kariyer ve eğitim bağlamında başarılı girişimlere imza atabilirsiniz.

BALIK

Aşk konusunda kendinizi yalnızlaştırmamalı problemleri partnerinizle konuşarak çözmeyi tercih etmelisiniz.