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16 Aralık günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

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astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarih 16 Aralık 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

KOÇ
Kendinizi herhangi bir konuda bağlı hissetmek istemeyebilirsiniz.
Aşk hayatınızdaki problemleri çözümlemek için anlayışlı olmanız gerekmekte.

BOĞA
Son zamanlarda partnerinize karşı kendinizi tam olarak ifade edememe hissiyatı rahatsız hissetmenize neden olabilir. Oluruna bırakın.

İKİZLER
İlişkinizde çatışmadan kaçınmak için kendinizi iyi ifade etmelisiniz.
Partnerinize verdiğiniz değeri göstermekten çekinmeyin.

YENGEÇ
Sosyal olduğunuz ve arkadaşlarınızın sevgisini kazandığınız bugünlerde kendinizi güvende hissedebilirsiniz.

ASLAN
Duygusal olarak kendinizi boşlukta hissedebilirsiniz.
Duygusal konularda kendinize biraz zaman tanımalı ve kendi kendinizi baskı altına sokmamalısınız.

BAŞAK
Bugünlerde aşk hayatınızda sorumluluk almaktan kaçındığınız hissiyatı partneriniz açısından problem hissettirebilir. Dikkatli davranmalısınız.

TERAZİ
Bugünlerde duygusal konularda karar vermekte problem çekebilirsiniz.
Yaşadığınız bazı şeyler sizi planlama hususunda düşünmeye itebilir.

AKREP
Sorumluluklarınızı unutmamalısınız.
Ayrıca mesleki ve özel hayatınızda da konularda da ayını şekilde düşünmeniz gerekebilir.

YAY
Çevrenize olan güveniniz kendinize enerji harcama noktasında size sıkıntı çıkartabilir.
Dengeyi ayarlamak ve çözüme ilerlemek için mantıkla hareket etmek gerekmekte.

OĞLAK
Zamanınızı ve potansiyelinizi iyi kullandığınızdan emin olduğunuz taktirde başarı da sizinle gelecektir. Kendinizi istemediğiniz yüke sokmayın.

KOVA
Duygusal olarak hissiyatınızı tam olarak ifade etmemeyi tercih ettiğiniz bir günde olabilirsiniz. Ancak bu hal sizi dengede tutabilir.

BALIK
Geleceğinizi tasarlarken mevcut durumdan kopmamak için uzunca bir süre düşünerek hareket etmeniz gerekebilir.

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