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13 Aralık günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

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astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarih 13 Aralık 2024

KOÇ
Son zamanlarda topluluklar içerisinde sözünüzün dinlendiği ve sağ duyunuzdan yardım alındığı bir halde olabilirsiniz.

BOĞA
İkili ilişkilerde talepkarlığınızın artması sizi yoğun bir şekilde etkisi altına alabilir bu da partnerinizle anlaşmazlıklar çıkmasına neden olabilir.

İKİZLER
Bir süredir stabil giden hal kendinizi yeniden şekillendirmeniz için size cesaret verebilir, aynı halde kalmaktansa olumsuzu yaşamaktan korkmayabilirsiniz.

YENGEÇ
Bu aralar yardımlaşarak çalışmanın verdiği haz ve birlikte bir şeyleri başarmanın gücü gün içerisinde size enerjik hissettirebilir.

ASLAN
Beklenmedik fırsatların ayağınıza gelmesi özellikle iş alanında cesaretinizi arttırabilir.
İkili ilişkilerde biraz daha anlayışlı olmaya özen gösterebilirsiniz.

BAŞAK
İnsanlar sizden ve tecrübelerinizden yardım bekleyebilir.
Özellikle mesleki alanlarda sizden daha az bilgili olan iş arkadaşlarınıza yardım etmeniz gerekebilir.

TERAZİ
Yeteneklerinizi gösterebileceğiniz alanlarda kendinizi en kaliteli şekilde ifade edebilirsiniz.
Bugünlerde her şeyi yapabilirmişsiniz gibi hissedebilirsiniz.

AKREP
İkili ilişki alanında cesaretle adım atabilir eğlencenin doruklarına çıkabilirsiniz.
Ortaklık gerektiren alanlarda kendinizi oldukça verimli hissedebilirsiniz.

YAY
Bugünlerde özellikle finansal konularda risk almaktan kaçınmayabilirsiniz.
Bu da çoğu alanda beklediğinizi almanıza yardımcı olarak size iyi hissettirebilir.

OĞLAK
Sorumluluklarınıza yaratıcı çözümler bularak eğlenceli hale getirebilirsiniz. Olumlu düşündüğünüz kişilerle kalkışacağınız aktiviteler günü verimli kullanmanıza yardımcı olabilir.

KOVA
Sosyal olacağınız bugünlerde becerileriniz başkaları tarafından da övgü toplayabilir.
Maddi konularda gereksiz risk almaktan kaçınmalısınız.

BALIK
Karşı cinsle yapacağınız aktivitelerde hem eğlenebilir hem de güvenle güzel vakit geçirmenin keyfine varabilirsiniz.

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