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14 Aralık günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

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astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarih 14 Aralık 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

KOÇ
Ailenizi ilgilendiren konularda aksiyon almak için uygun bir gündesiniz ayrıca ev işleri, evinizde yapılması gereken tadilatlar gibi konuları da düzenleyebilirsiniz.

BOĞA
Bugünlerde sabır gösterdiğiniz ve emek verdiğiniz konularda edineceğiniz belirgin başarı size oldukça verimli hissettirebilir.

İKİZLER
Son zamanlarda iş ve aile konularında kendinizi oldukça iyi hissedeceğiniz gelişmelerin yine kendi elinizde olduğunu görebilirsiniz.

YENGEÇ
Sosyal açıdan kendinizi iyi ifade edebilme yeteneklerinizi ortaya koymanız etrafınızdaki insanların taktirini daha da fazla kazanmanıza vesile olacaktır.

ASLAN
Gün içerisinde gelişecek ani olaylarla ve beklenmedik kararlarla kendinizi yollarda bulabilirsiniz.
Özellikle işinizde özgüveniniz sizi parlatacak.

BAŞAK
Özellikle olaylara bilerek ve belli bir tecrübe alanı ile yaklaşmak kendinizi diğerlerine ifade ederken özgüvenli olmanıza vesile olacaktır.

TERAZİ
Son zamanlarda özellikle hayatınıza dair önemli konularda ne istediğinizi biliyor olmanız kendinizi iyi hissetmenize neden olacak.

AKREP
Arzularınızı ve isteklerinizi gerçekleştirecek gücü kendinizde bulabilirsiniz. Karar almak noktasında problem yaşamayacağınız bir gündesiniz.

YAY
Nezaketle yaptığınız her aksiyonda nezaketli cevaplar alabilirsiniz.
Bu da gün içerisinde kendinizi başarılı olmaya teşvik edilmiş hissetmenize neden olabilir.

OĞLAK
Kendinizi diğerleri ile ortak bir iş içerisinde görmek size iyi gelecek. Gün içerisinde atacağınız başarılı adımlar büyük düşünmenizi sağlayacak.

KOVA
Günü kontrol etmek isteseniz de ancak bir kısmını tamamen kontrolle yönetebilirsiniz, bu da tedirginlik yaratabilir. Aile ve partner desteğini alabilirsiniz.

BALIK
Bugünlerde isteklerinizi gerçekleştirecek azmi kendinizde bulabilirsiniz. Sosyal açıdan desteklendiğinizi görmek, kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak.

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