Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Ailenizi ilgilendiren konularda aksiyon almak için uygun bir gündesiniz ayrıca ev işleri, evinizde yapılması gereken tadilatlar gibi konuları da düzenleyebilirsiniz.

BOĞA

Bugünlerde sabır gösterdiğiniz ve emek verdiğiniz konularda edineceğiniz belirgin başarı size oldukça verimli hissettirebilir.

İKİZLER

Son zamanlarda iş ve aile konularında kendinizi oldukça iyi hissedeceğiniz gelişmelerin yine kendi elinizde olduğunu görebilirsiniz.

YENGEÇ

Sosyal açıdan kendinizi iyi ifade edebilme yeteneklerinizi ortaya koymanız etrafınızdaki insanların taktirini daha da fazla kazanmanıza vesile olacaktır.

ASLAN

Gün içerisinde gelişecek ani olaylarla ve beklenmedik kararlarla kendinizi yollarda bulabilirsiniz.

Özellikle işinizde özgüveniniz sizi parlatacak.

BAŞAK

Özellikle olaylara bilerek ve belli bir tecrübe alanı ile yaklaşmak kendinizi diğerlerine ifade ederken özgüvenli olmanıza vesile olacaktır.

TERAZİ

Son zamanlarda özellikle hayatınıza dair önemli konularda ne istediğinizi biliyor olmanız kendinizi iyi hissetmenize neden olacak.

AKREP

Arzularınızı ve isteklerinizi gerçekleştirecek gücü kendinizde bulabilirsiniz. Karar almak noktasında problem yaşamayacağınız bir gündesiniz.

YAY

Nezaketle yaptığınız her aksiyonda nezaketli cevaplar alabilirsiniz.

Bu da gün içerisinde kendinizi başarılı olmaya teşvik edilmiş hissetmenize neden olabilir.

OĞLAK

Kendinizi diğerleri ile ortak bir iş içerisinde görmek size iyi gelecek. Gün içerisinde atacağınız başarılı adımlar büyük düşünmenizi sağlayacak.

KOVA

Günü kontrol etmek isteseniz de ancak bir kısmını tamamen kontrolle yönetebilirsiniz, bu da tedirginlik yaratabilir. Aile ve partner desteğini alabilirsiniz.

BALIK

Bugünlerde isteklerinizi gerçekleştirecek azmi kendinizde bulabilirsiniz. Sosyal açıdan desteklendiğinizi görmek, kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak.