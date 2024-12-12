Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Son zamanlarda topluluklar içerisinde sözünüzün dinlendiği ve sağ duyunuzdan yardım alındığı bir halde olabilirsiniz.

BOĞA

İkili ilişkilerde talepkarlığınızın artması sizi yoğun bir şekilde etkisi altına alabilir bu da partnerinizle anlaşmazlıklar çıkmasına neden olabilir.

İKİZLER

Bir süredir stabil giden hal kendinizi yeniden şekillendirmeniz için size cesaret verebilir, aynı halde kalmaktansa olumsuzu yaşamaktan korkmayabilirsiniz.

YENGEÇ

Bu aralar yardımlaşarak çalışmanın verdiği haz ve birlikte bir şeyleri başarmanın gücü gün içerisinde size enerjik hissettirebilir.

ASLAN

Beklenmedik fırsatların ayağınıza gelmesi özellikle iş alanında cesaretinizi arttırabilir.

İkili ilişkilerde biraz daha anlayışlı olmaya özen gösterebilirsiniz.

BAŞAK

İnsanlar sizden ve tecrübelerinizden yardım bekleyebilir.

Özellikle mesleki alanlarda sizden daha az bilgili olan iş arkadaşlarınıza yardım etmeniz gerekebilir.

TERAZİ

Yeteneklerinizi gösterebileceğiniz alanlarda kendinizi en kaliteli şekilde ifade edebilirsiniz.

Bugünlerde her şeyi yapabilirmişsiniz gibi hissedebilirsiniz.

AKREP

İkili ilişki alanında cesaretle adım atabilir eğlencenin doruklarına çıkabilirsiniz.

Ortaklık gerektiren alanlarda kendinizi oldukça verimli hissedebilirsiniz.

YAY

Bugünlerde özellikle finansal konularda risk almaktan kaçınmayabilirsiniz.

Bu da çoğu alanda beklediğinizi almanıza yardımcı olarak size iyi hissettirebilir.

OĞLAK

Sorumluluklarınıza yaratıcı çözümler bularak eğlenceli hale getirebilirsiniz. Olumlu düşündüğünüz kişilerle kalkışacağınız aktiviteler günü verimli kullanmanıza yardımcı olabilir.

KOVA

Sosyal olacağınız bugünlerde becerileriniz başkaları tarafından da övgü toplayabilir.

Maddi konularda gereksiz risk almaktan kaçınmalısınız.

BALIK

Karşı cinsle yapacağınız aktivitelerde hem eğlenebilir hem de güvenle güzel vakit geçirmenin keyfine varabilirsiniz.