Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Kendinize çizdiğiniz kariyer planında beklenmeyen aksaklıklar olabilecekse de yine de varmak istediğiniz nokta mühimdir ve o noktaya gelebileceksiniz.

BOĞA

Aşk hayatınızda birtakım anlaşmazlıkların sürdüğü bir dönemdeydiniz.

Bu dönemde sizin çabanız ve isteğinizle bu problemler çözünecek.

İKİZLER

Son zamanlarda sahip olduklarınızı kaybetme korkusu baş gösterse de bu tip korkularınızı huzur ve güvenle yenmeyi deneyimlemelisiniz.

YENGEÇ

Özgüvenle insanların karşısında durabilirsiniz. Aşk ilişkilerinizde de sessiz kaldığınız noktalarda daha açık ifadelere artık yönelebilirsiniz.

ASLAN

Bugün her şeyin kontrolünüzde olmaması hali size biraz gerginlik hissettirecek olsa da yine de kendi kişisel çıkış yollarınızı yaratabilirsiniz.

BAŞAK

Etrafınızdaki kariyerinizi ya da segmentinizi paylaşan kişilere karşı dikkatli olmanız ve sözlerinizi nezaketle seçmeniz gerekebilir.

TERAZİ

Biraz zorlanarak da olsa hedefinizi gerçekleştirmiş olabilirsiniz.Kendinizi sosyal ortamlarda lider konumuna getirmek için bilinçli çaba gösterebilirsiniz.

AKREP

Aşk hayatınıza ivmeyi veren, konuşmayı başlatan siz olabilirsiniz.

Kendinizi ifade etmeniz dinlemekten önemli olabilir.

YAY

Disiplinin oldukça önemli olduğu bir dönemden geçebilirsiniz ve bu da en çok öz disiplin gerektirebilir. Aşk konusunda cesaretli adımlar atabilirsiniz.

OĞLAK

Kendinizi ifade etmek konusunda hevesli olabilirsiniz.

Özellikle iş ve diğer yaratıcılık gerektiren alanlarda projelerinizi tam ve tüm bir rahatlıkla sergileyebilir.

KOVA

Finansal konularda girişimlerde bulunmak isteseniz de dış müdahaleler sizi zorlayabilir.

Gün içerisinde edindiğiniz başarılar beraberinde yorgunluk getirebilir.

BALIK

Verimli bir çalışma programına sahip olmanız, kendi çalışma takviminizi belirlemeniz gerekmekte.

Çünkü farkında olmadan yanlış anlaşılmış olabilirsiniz.