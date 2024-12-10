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10 Aralık günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

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astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarih 10 Aralık 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

KOÇ
Kendinize çizdiğiniz kariyer planında beklenmeyen aksaklıklar olabilecekse de yine de varmak istediğiniz nokta mühimdir ve o noktaya gelebileceksiniz.

BOĞA
Aşk hayatınızda birtakım anlaşmazlıkların sürdüğü bir dönemdeydiniz.
Bu dönemde sizin çabanız ve isteğinizle bu problemler çözünecek.

İKİZLER
Son zamanlarda sahip olduklarınızı kaybetme korkusu baş gösterse de bu tip korkularınızı huzur ve güvenle yenmeyi deneyimlemelisiniz.

YENGEÇ
Özgüvenle insanların karşısında durabilirsiniz. Aşk ilişkilerinizde de sessiz kaldığınız noktalarda daha açık ifadelere artık yönelebilirsiniz.

ASLAN
Bugün her şeyin kontrolünüzde olmaması hali size biraz gerginlik hissettirecek olsa da yine de kendi kişisel çıkış yollarınızı yaratabilirsiniz.

BAŞAK
Etrafınızdaki kariyerinizi ya da segmentinizi paylaşan kişilere karşı dikkatli olmanız ve sözlerinizi nezaketle seçmeniz gerekebilir.

TERAZİ
Biraz zorlanarak da olsa hedefinizi gerçekleştirmiş olabilirsiniz.Kendinizi sosyal ortamlarda lider konumuna getirmek için bilinçli çaba gösterebilirsiniz.

AKREP
Aşk hayatınıza ivmeyi veren, konuşmayı başlatan siz olabilirsiniz.
Kendinizi ifade etmeniz dinlemekten önemli olabilir.

YAY
Disiplinin oldukça önemli olduğu bir dönemden geçebilirsiniz ve bu da en çok öz disiplin gerektirebilir. Aşk konusunda cesaretli adımlar atabilirsiniz.

OĞLAK
Kendinizi ifade etmek konusunda hevesli olabilirsiniz.
Özellikle iş ve diğer yaratıcılık gerektiren alanlarda projelerinizi tam ve tüm bir rahatlıkla sergileyebilir.

KOVA
Finansal konularda girişimlerde bulunmak isteseniz de dış müdahaleler sizi zorlayabilir.
Gün içerisinde edindiğiniz başarılar beraberinde yorgunluk getirebilir.

BALIK
Verimli bir çalışma programına sahip olmanız, kendi çalışma takviminizi belirlemeniz gerekmekte.
Çünkü farkında olmadan yanlış anlaşılmış olabilirsiniz.

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