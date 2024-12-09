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9 Aralık günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

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astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarih 9 Aralık 2024

KOÇ
Kendinizi bir şeylere hazır hissetmeseniz de yüzleşmeniz gereken durumlar olabilir. Kendinizi iyi hissetmek için mantıksal kararlar almanız gerektiğini hep hatırlayın.

BOĞA
Özellikle işinizde lider olmak isteyebilirsiniz ancak bu iktidar hırsı ile etrafınızdakilere zarar vermediğinizden emin olun.

İKİZLER
Etrafınızdaki bazı sert tartışmalar size tehdit gibi görünebilir ve içlerine dahil olmadan uzaktan seyirci olmak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ
Son zamanlarda ikili ilişkilerde kendinizi iyi ifade etmeniz ve sakin bir tavır takınabilmeniz partnerinizin da aşkını ve ilgisini arttıracaktır.

ASLAN
Kalbinizden geçen dilekleri mantığınızla desteklediğinizde başarılı olmanız kaçınılmaz.
Adil olmanızın gerektiği bir çok an gün içerisinde karşınıza çıkabilir.

BAŞAK
Kendinizi iyi hissettiğiniz ve sosyalleştiğiniz bir dönemde olabilirsiniz. Bilhassa yeni arkadaşlıklar, yeni çevrelere girmek için uygun bir dönemdesiniz.

TERAZİ
İş konusunda problemlerden kaçınmak için çabanız dikkat çekecek. Kendinizi iş konusunda iyi hissediyor olmanız hayatınızın diğer alanlarına da yansıyabilir.

AKREP
Aşk konusunda beklediğiniz ilgiyi görememeniz kafa karışıklığına sebep olsa da partnerinizin size olan sevgisinin yoğun ve geçerli olduğunu bilmelisiniz.

YAY
Kendinizi koruma altına almak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sosyal hayatınızda genişleme ve çevrenizin artması hali olduğu için de böyle ortamlarda kalmanız normal olabilir.

OĞLAK
Aşk konusunda iletişim problemleri çekebilirsiniz özellikle ilişkisi olan Oğlak'lar söylemlerinin anlaşılmadığını hissedebilir ancak yine de çekiciliğiniz ön planda olacak.

KOVA
Kendinizi yeni insanlarla etkileşim içerisinde iken daha rahat hissedebilir, fikir alışverişi esnasında fark etmediğiniz noktalara değinildiğini görebilirsiniz.

BALIK
Beğenildiğinizi hissedeceğiniz bir gün geçirebilirsiniz.
Etrafınızdaki özellikle karşı cinsin size gösterdiği ilgi neticesinde kendinizi iyi hissedebilirsiniz.

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