Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Sizler de sosyal grupta olduğunuz için diğer işlerinizi de kolaylıkla halledebilir, böylelikle çevrenizi genişletebilirsiniz.

BOĞA

Duygusal hissettiğiniz bugünlerde partneriniz tam olarak size ayak uyduramayabilir.

Bu hal de kafanızda soru işaretleri oluşmasına neden olabilir.

İKİZLER

Her ne kadar karar verici konumda olsanız da çok fazla kişilerce ön plana atılmaktan çekinebilirsiniz.

Kendinizi iyi hissedebileceğiniz bir gündesiniz.

YENGEÇ

Kendinizi iyi hissedeceğiniz bir başarı elde etmek için disiplin gerektiğini hep hatırlayın. Yani başarı bugün niyet ettiğinizde uzun vadede gelebilir.

ASLAN

Kurgulamak yerine partnerinizle birebir görüşmeyi tercih edebilir ve söylemlerinizi kendisine ileterek kendisini ifade etmesine izin verebilirsiniz.

BAŞAK

Aşk hayatınızda sağlıklı bir süreçten geçebilir, partnerinizle iletişiminizi sağlamlaştırabilirsiniz.

Rahat edebileceğiniz bir dönemdesiniz.

TERAZİ

Zamanınızı başarılı olmakla geçirebilir hem hayatı hem işiniz hem de ilgi alanlarınızı dengeye oturtmak için kişisel bir çaba gösterebilirsiniz.

AKREP

Sorun değil çözüm odaklı bir tutum benimsemeniz beraberinde problemleri hemen aşmanıza ve geriye güzel anların kalmasına vesile olacaktır.

YAY

Kendinizi iş konusunda çok baskın hissetmemeyi tercih edebilirsiniz.

Kendinizi iyi hissetmek için işinizde başarılı olma çabası gösterebilirsiniz.

OĞLAK

Bir olay gerçekleştiğinde onun iyiliğinize olduğunu anlamak için sağ duyunuza danışabilirsiniz. Hassasiyet göstermemeye çalışın.

KOVA

Güler yüzünüz çevrenizden oldukça pozitif tepkiler toplayacak. Yeni bir iş ya da var olan işinizde kariyer planları yapmak için uygun bir dönemdesiniz.

BALIK

Son zamanlarda ikili ilişkinizde neşeniz, yüksek enerjiniz ve pozitif tutumunuz partnerinize de ilham kaynağı olacaktır. Partnerinizle huzuru yakalayacaksınız.