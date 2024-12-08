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8 Aralık günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

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astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarih 8 Aralık 2024

KOÇ
Sizler de sosyal grupta olduğunuz için diğer işlerinizi de kolaylıkla halledebilir, böylelikle çevrenizi genişletebilirsiniz.

BOĞA
Duygusal hissettiğiniz bugünlerde partneriniz tam olarak size ayak uyduramayabilir.
Bu hal de kafanızda soru işaretleri oluşmasına neden olabilir.

İKİZLER
Her ne kadar karar verici konumda olsanız da çok fazla kişilerce ön plana atılmaktan çekinebilirsiniz.
Kendinizi iyi hissedebileceğiniz bir gündesiniz.

YENGEÇ
Kendinizi iyi hissedeceğiniz bir başarı elde etmek için disiplin gerektiğini hep hatırlayın. Yani başarı bugün niyet ettiğinizde uzun vadede gelebilir.

ASLAN
Kurgulamak yerine partnerinizle birebir görüşmeyi tercih edebilir ve söylemlerinizi kendisine ileterek kendisini ifade etmesine izin verebilirsiniz.

BAŞAK
Aşk hayatınızda sağlıklı bir süreçten geçebilir, partnerinizle iletişiminizi sağlamlaştırabilirsiniz.
Rahat edebileceğiniz bir dönemdesiniz.

TERAZİ
Zamanınızı başarılı olmakla geçirebilir hem hayatı hem işiniz hem de ilgi alanlarınızı dengeye oturtmak için kişisel bir çaba gösterebilirsiniz.

AKREP
Sorun değil çözüm odaklı bir tutum benimsemeniz beraberinde problemleri hemen aşmanıza ve geriye güzel anların kalmasına vesile olacaktır.

YAY
Kendinizi iş konusunda çok baskın hissetmemeyi tercih edebilirsiniz.
Kendinizi iyi hissetmek için işinizde başarılı olma çabası gösterebilirsiniz.

OĞLAK
Bir olay gerçekleştiğinde onun iyiliğinize olduğunu anlamak için sağ duyunuza danışabilirsiniz. Hassasiyet göstermemeye çalışın.

KOVA
Güler yüzünüz çevrenizden oldukça pozitif tepkiler toplayacak. Yeni bir iş ya da var olan işinizde kariyer planları yapmak için uygun bir dönemdesiniz.

BALIK
Son zamanlarda ikili ilişkinizde neşeniz, yüksek enerjiniz ve pozitif tutumunuz partnerinize de ilham kaynağı olacaktır. Partnerinizle huzuru yakalayacaksınız.

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