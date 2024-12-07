Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Sosyal ortamlarda dikkat çekeceğiniz bir gündesiniz.

Doğal olarak sizden yansıyan ışık çevrenizi pozitif yönde etkileyebilir.

BOĞA

Bu aralar zamanı iyi kullanabileceğiniz ve çevrenizdeki kişilere de faydalı olabileceğiniz bir günün içerisindesiniz.

İKİZLER

Çevrenizdekilerin ve iş verenlerinizin de bu konudaki başarılarınızı göreceğinden emin olabilirsiniz. Ani karar almayın ve iyi düşündüğünüzden emin olmaya çalışın.

YENGEÇ

Partneriniz bugünlerde sizden yoğun ilgi bekleyebilir. Bu ilgi neticesinde de kendinizi tam olarak adapte olmuş hissedemeyebilirsiniz.

ASLAN

Spora başlamak, beslenmenizi düzenlemek ya da uzun vadede başarabileceğiniz herhangi bir işe girişmek için uygun bir gündesiniz.

BAŞAK

Sanatsal veya yaratıcılık gerektiren işlerde kendinizi gösterebilirsiniz ancak yine de eleştiriye karşı fazla hassasiyet sahibi olmamalısınız.

TERAZİ

Kontrol etmek ve işleri olması gerektiği şekilde düzenlemek size iyi gelebilir. Burada unsur samimi ve dürüst olmaktır ayrıca anlayışlı olmaya da çalışabilirsiniz.

AKREP

Aşk hayatınızda tepkilerinizi dengede tutabildiğiniz sürece başarılı olabileceksiniz.

Duygusal konularda kendinizi çok rahat ifade edemediğinizi hissedebilirsiniz.

YAY

Verimli hissettiğiniz her alanda sosyalleşmek isteyeceksiniz.

Aşk hayatınızda disiplin arayacağınız bir dönemde olduğunuz için partnerinizden netlik bekleyebilirsiniz.

OĞLAK

Aşk hayatınızda partnerinizle dengede bir süreç benimsemek sizin açınızdan iyi olacaktır.

Bu netliğin sağlanamadığını hissetmek zorlayıcı olabilir.

KOVA

Kendi kendinizi yıkıcı eleştirmeyin.

Ayrıca bugünlerde küskün olduğunuz kişilerle aranızda barışma halleri söz konusu olabilir.

BALIK

Son zamanlarda kendiniz için özgürlük isteminde bulunurken kontrolü çok fazla elinizde tutmaya çalışmanız ilişkinizi zora koşabilir.