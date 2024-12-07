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7 Aralık günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

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astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarih 7 Aralık 2024

KOÇ
Sosyal ortamlarda dikkat çekeceğiniz bir gündesiniz.
Doğal olarak sizden yansıyan ışık çevrenizi pozitif yönde etkileyebilir.

BOĞA
Bu aralar zamanı iyi kullanabileceğiniz ve çevrenizdeki kişilere de faydalı olabileceğiniz bir günün içerisindesiniz.

İKİZLER
Çevrenizdekilerin ve iş verenlerinizin de bu konudaki başarılarınızı göreceğinden emin olabilirsiniz. Ani karar almayın ve iyi düşündüğünüzden emin olmaya çalışın.

YENGEÇ
Partneriniz bugünlerde sizden yoğun ilgi bekleyebilir. Bu ilgi neticesinde de kendinizi tam olarak adapte olmuş hissedemeyebilirsiniz.

ASLAN
Spora başlamak, beslenmenizi düzenlemek ya da uzun vadede başarabileceğiniz herhangi bir işe girişmek için uygun bir gündesiniz.

BAŞAK
Sanatsal veya yaratıcılık gerektiren işlerde kendinizi gösterebilirsiniz ancak yine de eleştiriye karşı fazla hassasiyet sahibi olmamalısınız.

TERAZİ
Kontrol etmek ve işleri olması gerektiği şekilde düzenlemek size iyi gelebilir. Burada unsur samimi ve dürüst olmaktır ayrıca anlayışlı olmaya da çalışabilirsiniz.

AKREP
Aşk hayatınızda tepkilerinizi dengede tutabildiğiniz sürece başarılı olabileceksiniz.
Duygusal konularda kendinizi çok rahat ifade edemediğinizi hissedebilirsiniz.

YAY
Verimli hissettiğiniz her alanda sosyalleşmek isteyeceksiniz.
Aşk hayatınızda disiplin arayacağınız bir dönemde olduğunuz için partnerinizden netlik bekleyebilirsiniz.

OĞLAK
Aşk hayatınızda partnerinizle dengede bir süreç benimsemek sizin açınızdan iyi olacaktır.
Bu netliğin sağlanamadığını hissetmek zorlayıcı olabilir.

KOVA
Kendi kendinizi yıkıcı eleştirmeyin.
Ayrıca bugünlerde küskün olduğunuz kişilerle aranızda barışma halleri söz konusu olabilir.

BALIK
Son zamanlarda kendiniz için özgürlük isteminde bulunurken kontrolü çok fazla elinizde tutmaya çalışmanız ilişkinizi zora koşabilir.

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