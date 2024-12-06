Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bu dönemde sizin çabanız ve isteğinizle bu problemler çözünecek. Ancak burada ivmeyi veren, konuşmayı başlatan siz olabilirsiniz.

BOĞA

Son zamanlarda disiplinin oldukça önemli olduğu bir dönemden geçebilirsiniz ve bu da en çok öz disiplin gerektirebilir.

İKİZLER

Aşk hayatınızda yaşanacak bir takım hareketlenmeler neticesinde neşeniz yerine gelebilir. Duygusal konularda içinizdeki boşlukların dolduğunu bilmek sizi rahatlatıyor.

YENGEÇ

Aşk hayatınızda kendinizi sorumluluk almak noktasında başarılı hissedebilirsiniz.

Partneriniz anlamak ve uyumun yüksek olması sizde huzur hali yaratabilir.

ASLAN

Aşk hayatınızda oldukça verimli bir dönemden geçmektesiniz.

Verimli bir çalışma programına sahip olmanız, kendi çalışma takviminizi belirlemeniz gerekmekte.

BAŞAK

Aşk hayatınızda birtakım anlaşmazlıkların sürdüğü bir dönemdeydiniz.

Kendinizi iyi hissetmek için konuşacağınız ve konuştukça çevrenizdekileri ikna edebileceksiniz.

TERAZİ

Kendinizi oldukça yalnızlaştırdığınızı fark ettiğinizde kendinizi değiştirmek için bir şeyler yapmanın zamanı geldiğini göreceksiniz.

AKREP

Emniyetli olmak için göstereceğiniz çabayı bugünlerde sağlıklı beslenebilmek için de göstermenizde hatta mümkünse hareket etmenizde fayda var.

YAY

Son zamanlarda duygusal bir dönemden geçebilir ve beklentilerinizin tam olarak karşılanmadığını hissedebilirsiniz.

OĞLAK

Kendinizi ifade etmeniz dinlemekten önemli olabilir. Çünkü farkında olmadan yanlış anlaşılmış olabilirsiniz. İradenizi kullanabilecek ve güçlendirmek için çalışabileceksiniz.

KOVA

Bugünlerde sahip olduklarınızı kaybetme korkusu baş gösterse de bu tip korkularınızı huzur ve güvenle yenmeyi deneyimlemelisiniz.

BALIK

Sadece aşk değil diğer konularda da iletişim yetenekleriniz ön plana çıkabilir.

Ortaklıklar ve diğer konularda kendinizi başarılı hissedebilirsiniz.