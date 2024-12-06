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6 Aralık günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

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astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarih 6 Aralık 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

KOÇ
Bu dönemde sizin çabanız ve isteğinizle bu problemler çözünecek. Ancak burada ivmeyi veren, konuşmayı başlatan siz olabilirsiniz.

BOĞA
Son zamanlarda disiplinin oldukça önemli olduğu bir dönemden geçebilirsiniz ve bu da en çok öz disiplin gerektirebilir.

İKİZLER
Aşk hayatınızda yaşanacak bir takım hareketlenmeler neticesinde neşeniz yerine gelebilir. Duygusal konularda içinizdeki boşlukların dolduğunu bilmek sizi rahatlatıyor.

YENGEÇ
Aşk hayatınızda kendinizi sorumluluk almak noktasında başarılı hissedebilirsiniz.
Partneriniz anlamak ve uyumun yüksek olması sizde huzur hali yaratabilir.

ASLAN
Aşk hayatınızda oldukça verimli bir dönemden geçmektesiniz.
Verimli bir çalışma programına sahip olmanız, kendi çalışma takviminizi belirlemeniz gerekmekte.

BAŞAK
Aşk hayatınızda birtakım anlaşmazlıkların sürdüğü bir dönemdeydiniz.
Kendinizi iyi hissetmek için konuşacağınız ve konuştukça çevrenizdekileri ikna edebileceksiniz.

TERAZİ
Kendinizi oldukça yalnızlaştırdığınızı fark ettiğinizde kendinizi değiştirmek için bir şeyler yapmanın zamanı geldiğini göreceksiniz.

AKREP
Emniyetli olmak için göstereceğiniz çabayı bugünlerde sağlıklı beslenebilmek için de göstermenizde hatta mümkünse hareket etmenizde fayda var.

YAY
Son zamanlarda duygusal bir dönemden geçebilir ve beklentilerinizin tam olarak karşılanmadığını hissedebilirsiniz.

OĞLAK
Kendinizi ifade etmeniz dinlemekten önemli olabilir. Çünkü farkında olmadan yanlış anlaşılmış olabilirsiniz. İradenizi kullanabilecek ve güçlendirmek için çalışabileceksiniz.

KOVA
Bugünlerde sahip olduklarınızı kaybetme korkusu baş gösterse de bu tip korkularınızı huzur ve güvenle yenmeyi deneyimlemelisiniz.

BALIK
Sadece aşk değil diğer konularda da iletişim yetenekleriniz ön plana çıkabilir.
Ortaklıklar ve diğer konularda kendinizi başarılı hissedebilirsiniz.

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