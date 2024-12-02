Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Son zamanlarda eleştiriye açık olmanız güzel olsa da yine de çevrenin söylediklerinin etkisinde haddinden fazla kalabilirsin.
BOĞA
Bugünlerde aşk ilişkileri konusunda oldukça başarılı olabilirsiniz.
Ayrıca ev işlerinizi de kolaylıkla ve rahatlıkla halledebileceksiniz.
İKİZLER
Bu aralar duygusal konularda içinizdeki boşlukların dolduğunu ve duygularınızın karşılıklı olduğunu bilmek sizi rahatlatıyor.
YENGEÇ
Emniyetli olmak için göstereceğiniz çabayı bugünlerde sağlıklı beslenebilmek için de göstermenizde hatta mümkünse hareket etmenizde fayda var.
ASLAN
Aşk hayatınızda kendinizi sorumluluk almak noktasında başarılı hissedebilirsiniz.
Yeni kültürleri de merak ettiğiniz eğitim dolu bir evreden geçebilirsiniz.
BAŞAK
Tam istediğiniz gibi bir şeyleri gerçekleştirebilmek size daha da cesaret verebilir.
Öncelikle çaba-istek dengenizi realistik bir şekilde kurmanız önemli olacak.
TERAZİ
İradenizi kullanabilecek ve güçlendirmek için çalışabileceksiniz.
Duygusal bir dönemden geçebilir ve beklentilerinizin karşılanmadığını hissedebilirsiniz.
AKREP
Sadece aşk değil diğer konularda da iletişim yetenekleriniz ön plana çıkabilir. Ortaklıklar ve diğer konularda kendinizi başarılı hissedebilirsiniz.
YAY
Aşk hayatınızda yaşanacak hareketlenmelerle neşeniz yerine gelebilir.
Küskün olduğunuz kişilerle aranızda barışma halleri söz konusu olabilir.
OĞLAK
Kendinizi oldukça yalnızlaştırdığınızı fark ettiğinizde kendinizi değiştirmek için bir şeyler yapmanın zamanı geldiğini göreceksiniz.
KOVA
Aşk hayatınızda oldukça verimli bir dönemden geçmektesiniz.
Partnerinizi anlamak ve uyumun yüksek olması sizde huzur hali yaratabilir.
BALIK
Son zamanlarda kendinizi iyi hissetmek için konuşacaksınız.
Konuştukça çevrenizdekileri ikna edebileceksiniz.