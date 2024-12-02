Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Son zamanlarda eleştiriye açık olmanız güzel olsa da yine de çevrenin söylediklerinin etkisinde haddinden fazla kalabilirsin.

BOĞA

Bugünlerde aşk ilişkileri konusunda oldukça başarılı olabilirsiniz.

Ayrıca ev işlerinizi de kolaylıkla ve rahatlıkla halledebileceksiniz.

İKİZLER

Bu aralar duygusal konularda içinizdeki boşlukların dolduğunu ve duygularınızın karşılıklı olduğunu bilmek sizi rahatlatıyor.

YENGEÇ

Emniyetli olmak için göstereceğiniz çabayı bugünlerde sağlıklı beslenebilmek için de göstermenizde hatta mümkünse hareket etmenizde fayda var.

ASLAN

Aşk hayatınızda kendinizi sorumluluk almak noktasında başarılı hissedebilirsiniz.

Yeni kültürleri de merak ettiğiniz eğitim dolu bir evreden geçebilirsiniz.

BAŞAK

Tam istediğiniz gibi bir şeyleri gerçekleştirebilmek size daha da cesaret verebilir.

Öncelikle çaba-istek dengenizi realistik bir şekilde kurmanız önemli olacak.

TERAZİ

İradenizi kullanabilecek ve güçlendirmek için çalışabileceksiniz.

Duygusal bir dönemden geçebilir ve beklentilerinizin karşılanmadığını hissedebilirsiniz.

AKREP

Sadece aşk değil diğer konularda da iletişim yetenekleriniz ön plana çıkabilir. Ortaklıklar ve diğer konularda kendinizi başarılı hissedebilirsiniz.

YAY

Aşk hayatınızda yaşanacak hareketlenmelerle neşeniz yerine gelebilir.

Küskün olduğunuz kişilerle aranızda barışma halleri söz konusu olabilir.

OĞLAK

Kendinizi oldukça yalnızlaştırdığınızı fark ettiğinizde kendinizi değiştirmek için bir şeyler yapmanın zamanı geldiğini göreceksiniz.

KOVA

Aşk hayatınızda oldukça verimli bir dönemden geçmektesiniz.

Partnerinizi anlamak ve uyumun yüksek olması sizde huzur hali yaratabilir.

BALIK

Son zamanlarda kendinizi iyi hissetmek için konuşacaksınız.

Konuştukça çevrenizdekileri ikna edebileceksiniz.