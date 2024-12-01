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1 Aralık günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

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astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarih 1 Aralık 2024

KOÇ
Bir takım endişeleriniz hayatınızı yönetmeye devam ediyor olabilir. Bu haliniz sizi verimsiz hissettirebilir. İşinizde de çözüm odaklı olmaya çalışmalısınız.

BOĞA
Kendinizi verimli hissedebilmek için verimli hareket etmeniz gerektiğini hatırlayabilir adeta yüklerinizden arınarak hafifleyebilirsiniz.

İKİZLER
İkili ilişkilerde partnerinizin verimsiz hallerini görmek iç disiplininizi tetikleyebilir.
Duygusal konularda güç ve iç disiplin odaklı olabilirsiniz.

YENGEÇ
Ruh halinizin verimli olması dahilinde çevrenize de yardımcı olacaksınız.
İşinizle ilgili beklediğiniz para ya da olumlu süreçler artık karşınıza çıkabilir.

ASLAN
Çevrenizdeki size faydası olmayan bir takım kişileri hayatınızdan çıkartma cesaretini gösterebilirsiniz.
Hayatı yeniden dizayn etmekte cürretkar olabileceksiniz.

BAŞAK
Sizler zaten beslenme ve egzersiz hususunda bünyenizin isteklerini fark edebiliyorsunuz. Ayrıca maddi konularda da gücünüz artacak.

TERAZİ
Güçlü, zeki, akıllı ve çözüm üreten bir birey olarak hareket etmeniz çevrenizde taktir kazanmanıza neden olabilir. İkili ilişkilerinizde toparlanma sürecine girebilirsiniz.

AKREP
Özellikle ilişkisi bitme tehlikesi altında olan Akrep'ler bugünlerde çözümü tekrar denemede bulabilirler.
Sonuç olumlu olabilir.

YAY
Günü yalnız geçirmek ve kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz.
Bu durum da yalnız kalmayı hatırlamanıza ve özgüveninizi hatırlamanıza neden olabilir.

OĞLAK
Son zamanlarda bir takım işlerinizi yeterince çaba göstermediğiniz için olumsuza dönüştürme ihtimaliniz çok yüksek görünüyor.

KOVA
Bu aralar sağlıkla ilgili endişelerinizi bir kenara bırakmalı ve pozitif tutum ile hayatınıza güzellikleri dahil etmelisiniz.

BALIK
Herhangi bir insanla olan ve olumlu gitmeyen herhangi bir ilişkinizi yapılandırmak için oldukça uygun bir zamandasınız, anlayışınız üzerinizde olacak.

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