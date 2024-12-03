Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Sosyal ortamlarda dikkat çekeceğiniz bir gündesiniz.

Doğal olarak sizden yansıyan ışık çevrenizi pozitif yönde etkileyebilir.

BOĞA

Son zamanlarda zamanı iyi kullanabileceğiniz ve çevrenizdeki kişilere de faydalı olabileceğiniz bir günün içerisindesiniz.

İKİZLER

Kontrol etmek ve işleri olması gerektiği şekilde düzenlemek size iyi gelebilir.Aşk hayatınızda tepkilerinizi dengede tutabildiğiniz sürece başarılı olabileceksiniz.

YENGEÇ

Partneriniz bugünlerde sizden yoğun ilgi bekleyebilir. Bu ilgi neticesinde de kendinizi tam olarak adapte olmuş hissedemeyebilirsiniz.

ASLAN

Spora başlamak, beslenmenizi düzenlemek ya da uzun vadede başarabileceğiniz herhangi bir işe girişmek için uygun bir gündesiniz.

BAŞAK

Sanatsal veya yaratıcılık gerektiren işlerde kendinizi gösterebilirsiniz ancak yine de eleştiriye karşı fazla hassasiyet sahibi olmamalısınız.

TERAZİ

Son zamanlarda kendiniz için özgürlük isteminde bulunurken kontrolü çok fazla elinizde tutmaya çalışmanız ilişkinizi zora koşabilir.

AKREP

Aşk hayatınızda partnerinizle dengede bir süreç benimsemek sizin açınızdan iyi olacaktır. Güler yüzünüz çevrenizden oldukça pozitif tepkiler toplayacak.

YAY

İş verenlerinizin başarılarınızı göreceğinden emin olabilirsiniz.

Burada unsur samimi ve dürüst olmaktır ayrıca anlayışlı olmaya da çalışabilirsiniz.

OĞLAK

Ani karar almayın ve iyi düşündüğünüzden emin olmaya çalışın.

Netliğin sağlanamadığını hissetmek zorlayıcı olabilir. Karar alırken dikkatli olmanız gerekmekte.

KOVA

Kendinizi verimli hissettiğiniz her alanda sosyalleşme fırsatı yakalayabilirsiniz. İç disiplininizi sağlayabildiğiniz bugünlerde en çokta kendi kendinizi yıkıcı eleştirmeyin.

BALIK

Duygusal konularda kendinizi ifade edemediğinizi hissedebilirsiniz.

Aşk hayatınızda disiplin arayacağınız bir dönemde olduğunuz için partnerinizden netlik bekleyebilirsiniz.