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3 Aralık günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

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astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarih 3 Aralık 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

KOÇ
Sosyal ortamlarda dikkat çekeceğiniz bir gündesiniz.
Doğal olarak sizden yansıyan ışık çevrenizi pozitif yönde etkileyebilir.

BOĞA
Son zamanlarda zamanı iyi kullanabileceğiniz ve çevrenizdeki kişilere de faydalı olabileceğiniz bir günün içerisindesiniz.

İKİZLER
Kontrol etmek ve işleri olması gerektiği şekilde düzenlemek size iyi gelebilir.Aşk hayatınızda tepkilerinizi dengede tutabildiğiniz sürece başarılı olabileceksiniz.

YENGEÇ
Partneriniz bugünlerde sizden yoğun ilgi bekleyebilir. Bu ilgi neticesinde de kendinizi tam olarak adapte olmuş hissedemeyebilirsiniz.

ASLAN
Spora başlamak, beslenmenizi düzenlemek ya da uzun vadede başarabileceğiniz herhangi bir işe girişmek için uygun bir gündesiniz.

BAŞAK
Sanatsal veya yaratıcılık gerektiren işlerde kendinizi gösterebilirsiniz ancak yine de eleştiriye karşı fazla hassasiyet sahibi olmamalısınız.

TERAZİ
Son zamanlarda kendiniz için özgürlük isteminde bulunurken kontrolü çok fazla elinizde tutmaya çalışmanız ilişkinizi zora koşabilir.

AKREP
Aşk hayatınızda partnerinizle dengede bir süreç benimsemek sizin açınızdan iyi olacaktır. Güler yüzünüz çevrenizden oldukça pozitif tepkiler toplayacak.

YAY
İş verenlerinizin başarılarınızı göreceğinden emin olabilirsiniz.
Burada unsur samimi ve dürüst olmaktır ayrıca anlayışlı olmaya da çalışabilirsiniz.

OĞLAK
Ani karar almayın ve iyi düşündüğünüzden emin olmaya çalışın.
Netliğin sağlanamadığını hissetmek zorlayıcı olabilir. Karar alırken dikkatli olmanız gerekmekte.

KOVA
Kendinizi verimli hissettiğiniz her alanda sosyalleşme fırsatı yakalayabilirsiniz. İç disiplininizi sağlayabildiğiniz bugünlerde en çokta kendi kendinizi yıkıcı eleştirmeyin.

BALIK
Duygusal konularda kendinizi ifade edemediğinizi hissedebilirsiniz.
Aşk hayatınızda disiplin arayacağınız bir dönemde olduğunuz için partnerinizden netlik bekleyebilirsiniz.

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