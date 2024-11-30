Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Duygusal konularda kendinizi iyi hissedeceğiniz gelişmeler yaşanabilir. Özgüveninizin yükselmesi ile beraber duygusal konularda daha verimli olabilirsiniz.

BOĞA

Son zamanlarda Yaşadığınız maddi darlıktan dolayı yaşadığınız stres hayatınızın diğer alanlarını da etkileyebilir. Gelecek için umudunuzu yitirmeyin.

İKİZLER

Bunun sebebi ise fevri davranışlarınızı dizginlerken aslında samimi olmadığınız bir hal içerisine girmeniz ve bundan rahatsızlık duymanız.

YENGEÇ

Aşk konusunda karşı cinsi seviyor ve kutsal bir insan olarak görüyorsunuz.

Ancak yine de şüpheleriniz var ve tam olarak güvenemiyor olabilirsiniz.

ASLAN

Problemler bitse de kafanızda o problemleri döndürmeniz bir fayda sağlamıyor.

Öfkenizi kontrol etmeli, maneviyatınızla uyum içerisinde olmalısınız.

BAŞAK

Hane içerisinde kendinizi rahatsız hissettiğiniz durumlar olabilir.

Aile bireyleriyle çatışma halleri söz konusu olabilir.

TERAZİ

Baş ağrılarınız artabilir.

Maddi kaygılarınız bugünlerde su yüzüne çıkabilir ancak göreceksiniz ki bir çok kaygınız da yersiz, hayata güvenin.

AKREP

Bugünlerde özellikle maddi konularda ekstra çaba göstermeniz gerekebilir.

Bu etkileşimi bitirmeyi ve farkında olmayı gerektiren bir süreçtesiniz.

YAY

İş konusunda verimli olduğunuz gibi maddi konuda da bereketinizin arttığını görerek daha huzurlu ve güvende hissedebilirsiniz.

OĞLAK

Karşı tarafa güvenmeyi öğrenemezseniz ilişkiniz çıkmaza girebilir. Kendinizi ifade ederken nazik bir dil seçmelisiniz.

KOVA

Aşk konusunda yalnız olan Kova'lar seçeneklerden dolayı karar vermekte zorlanabilirsiniz.

Olumlama yapmak ve pozitif düşünmek için çaba gösterin.

BALIK

Hayatınızdaki olayların bitmesine rağmen geçmişe takılı kalmış olabilirsiniz. Olayların bittiğini ve yeni olayların da sizin tutumunuzla bağlantılı olduğunu hatırlayın.