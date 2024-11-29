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29 Kasım günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

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astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarih 29 Kasım 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

KOÇ
Ev içerisi işlerinizi halletmek için uygun bir gündesiniz.
Misafirlerinizi ağırlamak gibi bir niyetiniz varsa bugün yine çok uygun olabilir.

BOĞA
Sosyalliğin sizin için önemli olacağı bugünlerde beklentiniz eğlenmek olabilir. Güzel fikir paylaşımları, farklı kültürlerle iç içe bulunmak size iyi gelebilir.

İKİZLER
Son zamanlarda duygusal açıdan kendinizi hazırlıklı hissediyor olsanız da bir takım aksilikler gerginlik yaşamanıza sebep olabilir.

YENGEÇ
Partnerinizle sosyal bir etkileşim içerisinde bulunmak, plan yapmak ya da içtenlikle ilgilenmek için uygun bir gün. Huzurunuz artabilir.

ASLAN
Aşk hayatınızda çekim alanı yaratabilir, karşı cinsin ilgisini çekebilirsiniz.
Ayrıca sanatsal ya da yaratıcılık bağlamında aksiyon alabilirsiniz.

BAŞAK
Aşk hayatınızda olumlu bir sürece girebilirsiniz.
Kişisel çabalarınız ve emekleriniz dahilinde gerçekleşecek olaylar kontrolünüzde olacaktır.

TERAZİ
Partnerinizle olabilecek anlaşmazlıkları büyütmediğinizden emin olmanız gerek.
İş ve eğitim konularında alacağınız yeni sorumluluklar size mutlu hissettirebilir.

AKREP
Arkadaş canlısı halleriniz çevrenize yeni insanlar çekmenize neden olabilir. Aşk konusunda kendinizi sakinleştirip ani tepkiler vermemelisiniz.

YAY
Kendinizi kendi ev mekanınızda huzurlu hissedeceksiniz ayrıca orta tempoda yürüyüş de size çok iyi gelebilir. Açık havada olmak ile dengelenebilirsiniz.

OĞLAK
Bugünlerde kontrollü ve saygılı giden aşk hayatı özellikle ilişkinin flört dönemlerinde oldukça verimli ilerleme sağlayabilir.

KOVA
Kendinizi verimli hissedeceğiniz ve aşk hayatınıza dair de mutlu edip mutlu olacağınız bir gündesiniz.
Verdiğinizin karşılığını aldığınızı görmek sizi epey mutlu edebilir.

BALIK
Partnerinize güveninizi de arttırmalı ve akışta olmaya gayret göstermelisiniz. İş konularında kendinizi atak ve başarılı hissedebilirsiniz.

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