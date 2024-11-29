Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Ev içerisi işlerinizi halletmek için uygun bir gündesiniz.

Misafirlerinizi ağırlamak gibi bir niyetiniz varsa bugün yine çok uygun olabilir.

BOĞA

Sosyalliğin sizin için önemli olacağı bugünlerde beklentiniz eğlenmek olabilir. Güzel fikir paylaşımları, farklı kültürlerle iç içe bulunmak size iyi gelebilir.

İKİZLER

Son zamanlarda duygusal açıdan kendinizi hazırlıklı hissediyor olsanız da bir takım aksilikler gerginlik yaşamanıza sebep olabilir.

YENGEÇ

Partnerinizle sosyal bir etkileşim içerisinde bulunmak, plan yapmak ya da içtenlikle ilgilenmek için uygun bir gün. Huzurunuz artabilir.

ASLAN

Aşk hayatınızda çekim alanı yaratabilir, karşı cinsin ilgisini çekebilirsiniz.

Ayrıca sanatsal ya da yaratıcılık bağlamında aksiyon alabilirsiniz.

BAŞAK

Aşk hayatınızda olumlu bir sürece girebilirsiniz.

Kişisel çabalarınız ve emekleriniz dahilinde gerçekleşecek olaylar kontrolünüzde olacaktır.

TERAZİ

Partnerinizle olabilecek anlaşmazlıkları büyütmediğinizden emin olmanız gerek.

İş ve eğitim konularında alacağınız yeni sorumluluklar size mutlu hissettirebilir.

AKREP

Arkadaş canlısı halleriniz çevrenize yeni insanlar çekmenize neden olabilir. Aşk konusunda kendinizi sakinleştirip ani tepkiler vermemelisiniz.

YAY

Kendinizi kendi ev mekanınızda huzurlu hissedeceksiniz ayrıca orta tempoda yürüyüş de size çok iyi gelebilir. Açık havada olmak ile dengelenebilirsiniz.

OĞLAK

Bugünlerde kontrollü ve saygılı giden aşk hayatı özellikle ilişkinin flört dönemlerinde oldukça verimli ilerleme sağlayabilir.

KOVA

Kendinizi verimli hissedeceğiniz ve aşk hayatınıza dair de mutlu edip mutlu olacağınız bir gündesiniz.

Verdiğinizin karşılığını aldığınızı görmek sizi epey mutlu edebilir.

BALIK

Partnerinize güveninizi de arttırmalı ve akışta olmaya gayret göstermelisiniz. İş konularında kendinizi atak ve başarılı hissedebilirsiniz.