Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

İlahi olan enerjinin hayatınızdaki etkilerini gördükçe ibadet, şükür ve herhangi olumlu duygu gönderme isteğiniz artabilir.

BOĞA

Bir şeyler hemen çözüme kavuşmamış olsa da yine de dürüst olmanın verdiği rahatlıkla yola devam edebilirsiniz. Zaman içerisinde her şey düzelecektir.

İKİZLER

Son zamanlarda kendinize zaman ayırmak ve sevdiklerinizle bir arada olmak isteyebileceğiniz bir dönemden geçiyorsunuz...

YENGEÇ

Gerçekçi olmayı, içinde bulunduğunuz hal içerisinde hedefinize nasıl gideceğinize dair yön belirlemek için kullanırsanız dengeyi oturtabilirsiniz.

ASLAN

Ciddi ilişkisi olan Aslan'lar partnerlerini aileleri ya da arkadaş çevreleri ile tanıştırmak gibi adımlar atabilirler.

BAŞAK

Doğuştan gelen enerjinizle beraber istediğinizde herkesi mutlu edebilme potansiyeliniz var.

Beraberce ilişkinizi mutlu hale getirmeyi deneyimleyebilirsiniz.

TERAZİ

Olumlu olmak sizin için önemli olsa da gerçekçi yaklaşımları da elden bırakmayacağınız bir gündesiniz. Demoralize olmamaya dikkat etmelisiniz.

AKREP

Duygusal konularda kendinizi motive olmuş hissedebilirsiniz.

Sosyalleşirken aynı zamanda sohbette farklı fikirleri de dinlemeyi ve deneyimlemeyi keşfedebilirsiniz.

YAY

Son zamanlarda hayatınızın ve şükretmeniz gereken noktaların farkında olacağınız bir dönemdesiniz, bir içe dönüş dönemi olabilir.

OĞLAK

Sosyal çevrenizle zaman geçirmek sizin için bir hayli keyifli olabilir. İlişkinizi ciddiye götürmek noktasında partnerinizle uyumlu bir şekilde ilerleyebilirsiniz.

KOVA

Kendinizi iyi ifade edebildiğinizi hissetmek içinizde rahatlama hissi uyandırabilir.

Potansiyelinizi partnerinize karşı bilinçli olarak kullanmak isteyebilirsiniz.

BALIK

Bugünlerde etrafınızda sizden farklı fikirlere sahip olan kişilere karşı bakış açınızı olumlu tutmanız, sizi sevilen bir birey yapabilir.