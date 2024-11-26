Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Duygusal açıdan olumlu bir sürece girmek ve kendinizi iyi ifade etmek işinizde de size iyi gelecek. Başarı merdivenlerini emin adımlarla çıkıyorsunuz.

BOĞA

Bugünlerde ilişkisel konularda başarılı olabileceğiniz bir dönemden geçiyorsunuz, sezgilerinizi takip edin.

Yakınlarınıza da kulak verin.

İKİZLER

Duygusal açıdan kendinizi ifadelerinizle tamamlamanız önemli olsa da yine de karşı taraftan aynı anda her şeyi istememelisiniz.

YENGEÇ

Özellikle resmi daireler ya da tarihi mekanlarda göstereceğiniz derin saygı ve ifadelerinizdeki seçicilik etrafınızdaki kişilerin de taktirini toplayacak.

ASLAN

Sezgilerinize ve isteklerinize verdiğiniz değer ilerleyen günlerde hayatınıza olumlu tecrübeler çekmenize vesile olabilir. Günü verimli geçirmek elinizde olacak.

BAŞAK

Partnerinizin sadece kendi isteklerini size dayatma çabası biraz özgürlüğünüze tehdit gibi hissettirse de kibar bir dille isteklerinizi söylediğiniz taktirde geri çevrilmeyecektir.

TERAZİ

Kendinizi her zaman bir adım iyiye taşımak zaten hevesli olduğunuz bir alan olduğu için doğal becerileriniz de sizler için bu noktada yol gösterici olacak.

AKREP

Etrafınızdaki insanlara karşı oldukça tatlı dilli olabilir ve güler yüzlü davranabilirsiniz.

Bazı açılar sizler için oldukça önemli olacak.

YAY

Son zamanlarda içinde bulunduğunuz realitenin ve kendinizin de bir miktar farkında olmalısınız.

Duygusal sürecinizi dengeleyin.

OĞLAK

Bugünlerde taleplerinizin kabul edilmesi için bilinçli çaba göstermeniz gerekebilir. Anlayış bugün sizin için oldukça önemli bir noktada olmalı.

KOVA

Kendinizi geliştirebileceğiniz yeni eğitim ya da seminerlere başlamak ya da yeniliğe kolayca ve güvenle adapte olabilmek için oldukça uygun bir dönemdesiniz.

BALIK

İkili ilişkinizde her şeyi aynı anda istemeniz kafa karışıklığına neden olabilir. Kendinizin ve isteklerinizin farkında olmak sizin için iyi olacak.