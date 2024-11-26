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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 26 Kasım 2024

26 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Duygusal açıdan olumlu bir sürece girmek ve kendinizi iyi ifade etmek işinizde de size iyi gelecek. Başarı merdivenlerini emin adımlarla çıkıyorsunuz.

BOĞA
Bugünlerde ilişkisel konularda başarılı olabileceğiniz bir dönemden geçiyorsunuz, sezgilerinizi takip edin.
Yakınlarınıza da kulak verin.

İKİZLER
Duygusal açıdan kendinizi ifadelerinizle tamamlamanız önemli olsa da yine de karşı taraftan aynı anda her şeyi istememelisiniz.

YENGEÇ
Özellikle resmi daireler ya da tarihi mekanlarda göstereceğiniz derin saygı ve ifadelerinizdeki seçicilik etrafınızdaki kişilerin de taktirini toplayacak.

ASLAN
Sezgilerinize ve isteklerinize verdiğiniz değer ilerleyen günlerde hayatınıza olumlu tecrübeler çekmenize vesile olabilir. Günü verimli geçirmek elinizde olacak.

BAŞAK
Partnerinizin sadece kendi isteklerini size dayatma çabası biraz özgürlüğünüze tehdit gibi hissettirse de kibar bir dille isteklerinizi söylediğiniz taktirde geri çevrilmeyecektir.

TERAZİ
Kendinizi her zaman bir adım iyiye taşımak zaten hevesli olduğunuz bir alan olduğu için doğal becerileriniz de sizler için bu noktada yol gösterici olacak.

AKREP
Etrafınızdaki insanlara karşı oldukça tatlı dilli olabilir ve güler yüzlü davranabilirsiniz.
Bazı açılar sizler için oldukça önemli olacak.

YAY
Son zamanlarda içinde bulunduğunuz realitenin ve kendinizin de bir miktar farkında olmalısınız.
Duygusal sürecinizi dengeleyin.

OĞLAK
Bugünlerde taleplerinizin kabul edilmesi için bilinçli çaba göstermeniz gerekebilir. Anlayış bugün sizin için oldukça önemli bir noktada olmalı.

KOVA
Kendinizi geliştirebileceğiniz yeni eğitim ya da seminerlere başlamak ya da yeniliğe kolayca ve güvenle adapte olabilmek için oldukça uygun bir dönemdesiniz.

BALIK
İkili ilişkinizde her şeyi aynı anda istemeniz kafa karışıklığına neden olabilir. Kendinizin ve isteklerinizin farkında olmak sizin için iyi olacak.

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