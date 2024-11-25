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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 25 Kasım 2024

25 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Hayatınızı düzene sokmak, kontrolü ele almak istediğiniz noktalarda problemlerle savaşmak yerine daha sakin bir şekilde davranmaya çalışın.

BOĞA
Duygusal açıdan kendinizi güvensiz hissetseniz de ya da ilişkinizin sonunu göremiyormuş gibi bir izlenim içerisinde olsanız da olumlu haberler alabilirsiniz.

İKİZLER
Doğru kişinin hayatınızda olmamasının yarattığı boşluk, ya da aile ilişkilerinin istediğiniz gibi gitmemesi durumundan kaynaklı olabilir.

YENGEÇ
Son zamanlarda partnerinizle olan ilişkinizin size huzur getirdiğini görmek ilişkinizi devam ettirmek noktasında sizi heveslendirebilir.

ASLAN
Günlük koşuşturmalarınızdan keyif alacağınız bir gündesiniz zira bir süredir durağandınız ve hareketin size iyi geldiğini göreceksiniz.

BAŞAK
Kendinizi iyi hissetmek için başkalarının onayını almak zorunda olmadığınızı hep hatırlayın. Sosyal açıdan olumlu bir takım değişimler yaşamanız olası olacak.

TERAZİ
Bilhassa iş yerinizde kaliteli arkadaşlıklar kurmak ve dostluklar edinmek için uygun bir gün. Bu işinizi de sevgi ile yapmanıza vesile olabilir.

AKREP
Aşk hayatınızda atacağınız adımların sorumluluğunu almak sizin için önemli olabilir. Olumlu olduğunuz ve olumluluğu derinden hissettiğiniz bir gün olabilir.

YAY
Kendinizi iyi hissetmek için iyileştirme yapma ya da bitirme konusunda cesaretli olmalısınız. Duygusal açıdan kendinizi biraz eksik hissedebileceğiniz bir gündesiniz.

OĞLAK
Sık sık dışarı çıkıp hava almak isteyebilirsiniz.
Olumlu bir sürece girdiğiniz için problemlerinizi çözmeyi de bırakabilir, her şeyi çözmeniz gerekmediğini fark edebilirsiniz.

KOVA
Yaptıklarınızın ve bazı önemli eylemlerinizin sebep-sonuç ilişkilerini fark etmeye ve şifalandırmaya çalışın. Kendinizi fark ettiğiniz bir gün yaratın.

BALIK
Aşk hayatınızda ayaklarınızın yere bastığı bir dönemden geçmektesiniz. İlişki sorumluluğunu alabilmek sizin için önemli olacak.

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