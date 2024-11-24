Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Aşk hayatınızda yapacağınız girişimlerin olumlu sonuçlanması ile beraber cesaretiniz artacak.
Bu da var olan ilişkinizi geliştirecek ya da yeni ilişki çekecek.
BOĞA
Aşk hayatınızda güzel bir sürece girmenizle beraber iş hayatınıza da daha büyük cesaret ve güler yüzle atılım yapabileceksiniz.
İKİZLER
Yalnız iseniz sosyalleşmek ve yeni çevrelere uyum sağlamak için uygun bir gündesiniz.
Aşk hayatınızdaki güzel açılımlar dostluklar ve tavsiyelerinden geçebilir.
YENGEÇ
Son zamanlarda olaylara farklı çerçeveden baktığınızda hiçbir şeyin yanlış olmadığını sadece yavaş olduğunu görebilirsiniz.
ASLAN
Bugünlerde dikkat etmeniz gereken nokta ufak bir moral bozukluğunda hemen kabuğunuza çekilip vazgeçmemektir. Hırs yapıp üstesinden geleceksiniz.
BAŞAK
Zamanınızı kendinize ayırmak, kişisel gelişiminizin farkına varmak ve özgüveninizi arttırmak en nihayetinde karşı cinsin de dikkatini çekmenize vesile olacak.
TERAZİ
Özellikle kariyer hedefi olan Terazi'ler bugünlerde tartışmaktan kaçınmalılar.
Bu yüzden sakince ve iç disiplininizi koruyarak hedeflerinize ilerlemeye devam edin.
AKREP
Aşk ve sosyal açıdan sözlerinizin değer gördüğünü hissedeceksiniz.
Kendinizi motive olmuş hissetseniz de bazı zorluklar karşısında pes etmeye meyillenebilirsiniz.
YAY
Duygusal açıdan olumlu gelişmelerin yaşanabileceği bir evreden geçiyorsunuz. Bu yüzden çevrenizi geniş tutmak yerinde olacaktır.
OĞLAK
Olaylar olsa bile önemli olanın varmanız gereken nokta olduğunu hatırlayın.
Sağlık alanında her olaya heyecanlı tepkiler vermemek için çaba gösterin.
KOVA
Birikimleriniz ve tecrübeleriniz başkalarına da ışık tutacak.
Duygusal açıdan kendinizi güçlü hissetmek, kendinizi iyi daha verimli görmek açısından önemli.
BALIK
Son zamanlarda iş konularında otoritelerle yaratabileceğiniz tartışmalar sonrasında en çok sizin üzülmenize neden olabilir.