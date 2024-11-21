Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Aşk konusunda kendinizi güvende hissedeceğiniz bir dönemdesiniz.

Evinizde ve ofisinizde zevkinize göre yapacağınız bir takım değişiklikler size çok iyi gelebilir.

BOĞA

Yeni bir stil yakalamak, yeni kıyafetler denemek gibi stresinizi azaltacak, size iyi gelecek atılımları deneyimleyebilirsiniz.

İKİZLER

Kendinizi olumlu bir şekilde ifade edişiniz ve nezaketinizi koruyabilme potansiyeliniz çevrenize yeni dostluklar ve güven veren ilişkiler çekebilir.

YENGEÇ

Duygusal açılımlar yapmak için gereken cesareti gösterebileceksiniz.

Kurduğunuz ilişkileri sürdürmek açısından olumlu bir karakteriniz var.

ASLAN

Dostlarınızla fikir alışverişinde bulunarak keyifli zaman geçirebilir, sohbetin keyfine varabilirsiniz. Kişisel konularda kendinizle ilgilenmek için uygun bir gün olacak.

BAŞAK

Harekete geçmek için aksiyon almayı tercih edeceksiniz. Kendinize has ve stilinizi yansıtan denemeler size iyi geleceği gibi dostlarınızın da göz zevkine hitap edecek.

TERAZİ

Dostluklarınızın ve dostlarınızın sadakatinin değerini öğrendiğiniz bir gün olabilir. Başarı odaklı bir gün olabilir, başarı ile desteklenebilirsiniz.

AKREP

Sorumluluklarınızın farkında olduğunuz ve çevrenizden gelen desteği de reddetmediğiniz bir gün olduğu için çevrenizde değişimler meydana gelebilir.

YAY

Sırlarınızı paylaşmadan önce insanları tanımalı ve onları tanırken zaman içerisinde yakınlaşmalısınız.

Ancak burada kilit nokta hemen herkese güvenmemeniz olabilir.

OĞLAK

Zamanla geliştirdiğiniz kendinize has ikili ilişkide haklı çıkma yöntemlerine bugünlerde biraz daha fazla baş vurabilirsiniz.

KOVA

Son günlerde dostluklarınızın uzun olması da çevrenizdeki paylaşımı arttırabiliyor. Duygusal açıdan verimli bir gün sizler için.

BALIK

Çekici olduğunuzu hissedeceğiniz ayrıca partnerinizden de bunu duyacağınız bir gündesiniz.

Kendinizi ikili ilişki içerisinde tamamlanmış hissedeceksiniz.