Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Risk almayı çok istemediğiniz için geri kalmak istenmeyen konfor alanı yaratabilir.

Çalışkanlığınız ve keyfiniz doğru orantıda olacak.

BOĞA

Kendinizi iyi ifade etmek ve kuvvetli bir hitabet iş konusunda kapıların size açılmasına yardımcı olurken önünüzü görmenizde de büyük yardım sağlar.

İKİZLER

Aşk hayatınızda kendinizi iyi ifade edebileceksiniz ancak partner kıskançlığı ile yüzleşebilirsiniz.

Yazışmalarınız ya da hitabet gerektiren işleriniz düzene girebilir.

YENGEÇ

Son zamanlarda sözlerinizin değer gördüğünü hissedeceğiniz ve gülüşünüzle etrafınızdakileri aydınlatacağınız bir gündesiniz.

ASLAN

Kendinizi sosyal açıdan verimli hissedecek ve çevrenizle sağlıklı bir etkileşim kurabileceksiniz. Net konuşmalar beraberinde net kararlar getirebilir.

BAŞAK

Hayatınızın elinde olduğu ve özgürlük idrakini derinden hissettiğiniz bir gün olacaktır. İş konularında geri çekilip strateji üretme dönemine geçmek isteyebilirsiniz.

TERAZİ

Etrafınızdan gördüğünüz destek ile bir şeyler başarınca vefanızı da göstermek için derinden bir istek duymaya başlayabilirsiniz.

AKREP

Sosyal ilişkilerinizdeki haller sizi rahatlamaya teşvik edebilir.

İşinizde manevi olarak da sevdiğiniz kişileri arkanıza alabilmek sizin açınızdan büyük bir güç olacak.

YAY

Bu aralar özgürlüğünüzün kısıtlandığını düşünmek kafa karışıklığına ve ilişkiyi sorgulamanıza neden olabilir.

OĞLAK

Özellikle iş yükü noktasında zorlanmış olabilirsiniz.

İç huzurunuzu ve sabrınızı kullandığınız taktirde öz disiplin de sizi takip edecektir.

KOVA

Kendinizi biraz stresli hissedebilirsiniz.

Eğlenceye vakit ayırmak isteyeceğiniz bugünlerde iş ya da eğitimde düşük motivasyon sergileyebilirsiniz.

BALIK

Kendinizi bugün genel günlere oranla daha huzurlu hissedebilirsiniz.

İş ortamında sevgi ve saygı dolu bir halin öncüsü haline gelebilecek ve mutlu olacaksınız.