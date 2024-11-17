Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Risk almayı çok istemediğiniz için geri kalmak istenmeyen konfor alanı yaratabilir.
Çalışkanlığınız ve keyfiniz doğru orantıda olacak.
BOĞA
Kendinizi iyi ifade etmek ve kuvvetli bir hitabet iş konusunda kapıların size açılmasına yardımcı olurken önünüzü görmenizde de büyük yardım sağlar.
İKİZLER
Aşk hayatınızda kendinizi iyi ifade edebileceksiniz ancak partner kıskançlığı ile yüzleşebilirsiniz.
Yazışmalarınız ya da hitabet gerektiren işleriniz düzene girebilir.
YENGEÇ
Son zamanlarda sözlerinizin değer gördüğünü hissedeceğiniz ve gülüşünüzle etrafınızdakileri aydınlatacağınız bir gündesiniz.
ASLAN
Kendinizi sosyal açıdan verimli hissedecek ve çevrenizle sağlıklı bir etkileşim kurabileceksiniz. Net konuşmalar beraberinde net kararlar getirebilir.
BAŞAK
Hayatınızın elinde olduğu ve özgürlük idrakini derinden hissettiğiniz bir gün olacaktır. İş konularında geri çekilip strateji üretme dönemine geçmek isteyebilirsiniz.
TERAZİ
Etrafınızdan gördüğünüz destek ile bir şeyler başarınca vefanızı da göstermek için derinden bir istek duymaya başlayabilirsiniz.
AKREP
Sosyal ilişkilerinizdeki haller sizi rahatlamaya teşvik edebilir.
İşinizde manevi olarak da sevdiğiniz kişileri arkanıza alabilmek sizin açınızdan büyük bir güç olacak.
YAY
Bu aralar özgürlüğünüzün kısıtlandığını düşünmek kafa karışıklığına ve ilişkiyi sorgulamanıza neden olabilir.
OĞLAK
Özellikle iş yükü noktasında zorlanmış olabilirsiniz.
İç huzurunuzu ve sabrınızı kullandığınız taktirde öz disiplin de sizi takip edecektir.
KOVA
Kendinizi biraz stresli hissedebilirsiniz.
Eğlenceye vakit ayırmak isteyeceğiniz bugünlerde iş ya da eğitimde düşük motivasyon sergileyebilirsiniz.
BALIK
Kendinizi bugün genel günlere oranla daha huzurlu hissedebilirsiniz.
İş ortamında sevgi ve saygı dolu bir halin öncüsü haline gelebilecek ve mutlu olacaksınız.