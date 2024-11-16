Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bir eğitim, kurs, sınav gibi aktiviteleriniz olduğunda olumlu sonuçlanacak gelişmeler gerçekleşecek, konsantrasyonunuz artacak.

BOĞA

Aynı anda birçok seçeneği göz önünde bulundurma haliniz kafanızın karışmasına neden olabilir. Kendinizi aşk alanında acemi hissedebilirsiniz.

İKİZLER

Son zamanlarda duygusal açıdan eksiklerinizi görüp partnerinizle beraber tamamlama noktasında oldukça verimli düşünebilirsiniz.

YENGEÇ

Kendinizi düzeninizi kurmak isteyebilirsiniz.

Bu düzeni oturtmanın zaman alacağını bilmeniz gerekmekte, sabır sizin için önemli olacak.

ASLAN

Tedirginlik duysanız da uyum sağlamakta güçlük çekmeyeceksiniz.

Partnerinize olan muhabbetinizle doğru orantılı olarak ilişkinizi yeniden yapılandırabileceksiniz.

BAŞAK

Duygusal açıdan karmaşa içerisinde olabilirsiniz.

Kusurlarınızı incelemek ve düzeltmek için oldukça uygun bir dönemdesiniz.

TERAZİ

Sizinle çalışan kişilere uyum sağlamakta problem çekebilirsiniz.

Kendinizi bugünlerde verimli hissedemeyebilirsiniz.

AKREP

Son zamanlarda mesleki konularda, özellikle yazmak ile alakalı işlerinizde verimli bir sürece girebilir, kendinizi olumlu hissedebilirsiniz.

YAY

Bu süreçte kendinizi çekici de hissedebileceksiniz zira insanların dikkatini çekmekte problem olmayacak. Bilhassa karşı cinsin.

OĞLAK

Aşk hayatınızda sorumluluklarınızın arttığını hissedebilirsiniz.

Kusurlarınızı görmek ve mükemmel olmamanız verdiği keyfi tatmak için uygun bir gün.

KOVA

İş konularında kendinizi verimli hissedeceğiniz, üretken hissedeceğiniz ve çalışkanlığınızın artacağı bir gündesiniz.

BALIK

İş stresinizle başa çıkmakta zorluk çekebilirsiniz.

Dışarıdan göreceğiniz yardım motivasyonunuza katkıda bulunabilir.