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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 16 Kasım 2024

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16 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Bir eğitim, kurs, sınav gibi aktiviteleriniz olduğunda olumlu sonuçlanacak gelişmeler gerçekleşecek, konsantrasyonunuz artacak.

BOĞA
Aynı anda birçok seçeneği göz önünde bulundurma haliniz kafanızın karışmasına neden olabilir. Kendinizi aşk alanında acemi hissedebilirsiniz.

İKİZLER
Son zamanlarda duygusal açıdan eksiklerinizi görüp partnerinizle beraber tamamlama noktasında oldukça verimli düşünebilirsiniz.

YENGEÇ
Kendinizi düzeninizi kurmak isteyebilirsiniz.
Bu düzeni oturtmanın zaman alacağını bilmeniz gerekmekte, sabır sizin için önemli olacak.

ASLAN
Tedirginlik duysanız da uyum sağlamakta güçlük çekmeyeceksiniz.
Partnerinize olan muhabbetinizle doğru orantılı olarak ilişkinizi yeniden yapılandırabileceksiniz.

BAŞAK
Duygusal açıdan karmaşa içerisinde olabilirsiniz.
Kusurlarınızı incelemek ve düzeltmek için oldukça uygun bir dönemdesiniz.

TERAZİ
Sizinle çalışan kişilere uyum sağlamakta problem çekebilirsiniz.
Kendinizi bugünlerde verimli hissedemeyebilirsiniz.

AKREP
Son zamanlarda mesleki konularda, özellikle yazmak ile alakalı işlerinizde verimli bir sürece girebilir, kendinizi olumlu hissedebilirsiniz.

YAY
Bu süreçte kendinizi çekici de hissedebileceksiniz zira insanların dikkatini çekmekte problem olmayacak. Bilhassa karşı cinsin.

OĞLAK
Aşk hayatınızda sorumluluklarınızın arttığını hissedebilirsiniz.
Kusurlarınızı görmek ve mükemmel olmamanız verdiği keyfi tatmak için uygun bir gün.

KOVA
İş konularında kendinizi verimli hissedeceğiniz, üretken hissedeceğiniz ve çalışkanlığınızın artacağı bir gündesiniz.

BALIK
İş stresinizle başa çıkmakta zorluk çekebilirsiniz.
Dışarıdan göreceğiniz yardım motivasyonunuza katkıda bulunabilir.

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