Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Özellikle arkadaşlık ilişkilerinizde ve mesleki konularda problem yaşadığınız insanlarla olan olaylara bir de onların çerçevesinden bakmaya çalışın.

BOĞA

Laf arasında söylenen bir söz ya da verilen bir vaat ilerleyen günlerde gerçeğe dönebilir bu yüzden açık fikirli olmanızda fayda var.

İKİZLER

Bugünlerde aşk hayatınızla alakalı belirgin iyileşme keyiflenmenize ve diğer konularda da cesaretlenmenize vesile olabilir.

YENGEÇ

Sonrasında pişman olacağınız alışverişler yapmayın ya da aşk konularında partnerinizi ve sizi zora sokacak yüksek derinlikler aramayın.

ASLAN

İş konusunda sebep-sonuç ilişkisini görmek hayrınıza kararlar almanıza vesile olabilir. Sizi mesleki konularda karar almaya teşvik edecek bir süreçtesiniz.

BAŞAK

Kariyerinizi gözden geçirin.

Aşk hayatınızda kendinizi daha iyi ifade ettiğiniz ve partnerinize belirgin güvence verdiğiniz bir dönemdesiniz.

TERAZİ

Bugünlerde mesleki ve diğer sosyal ilişkilerde etrafınızdaki kişilere karşı beklediğinizden daha büyük tepkiler verebilirsiniz.

AKREP

Eğer dikkatli olursanız Kariyer fırsatlarının karşınıza çıkabileceği bir gündesiniz. Ortaklık ilişkisi sürdürmekte iseniz ortağınızla sorunlarınızı çözebilirsiniz.

YAY

Bugünlerde bir şeyler tam olarak istediğiniz gibi yerli yerine oturmayabilir ancak yine de sakin bir şekilde beklemeli ve sürecin geçici olduğunu bilmelisiniz.

OĞLAK

Etrafınızdaki insanları dinlemeden mümkün olduğunca aksiyon almamaya çalışın, adil olduğunuzdan mutlak emin olun ki vicdan azabı yaşamayın.

KOVA

Sağlıklı beslenmek için çaba harcayabilir ayrıca spor yapabilirsiniz.

Hareket gerektiren herhangi bir konuda uzun vadede başarılı olabilirsiniz.

BALIK

Fırsatlarınız mesleki alanlarda artacak, hepsini yakalamakta zorlanabilirsiniz ancak yine de belirgin olanları fark edip, analiz edip ayırmanız oldukça önemli olacak.