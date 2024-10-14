SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar 14 Ekim günlük burç yorumları
Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

[email protected]
Tarihi 14 Ekim 2024

14 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ
Özellikle arkadaşlık ilişkilerinizde ve mesleki konularda problem yaşadığınız insanlarla olan olaylara bir de onların çerçevesinden bakmaya çalışın.

BOĞA
Laf arasında söylenen bir söz ya da verilen bir vaat ilerleyen günlerde gerçeğe dönebilir bu yüzden açık fikirli olmanızda fayda var.

İKİZLER
Bugünlerde aşk hayatınızla alakalı belirgin iyileşme keyiflenmenize ve diğer konularda da cesaretlenmenize vesile olabilir.

YENGEÇ
Sonrasında pişman olacağınız alışverişler yapmayın ya da aşk konularında partnerinizi ve sizi zora sokacak yüksek derinlikler aramayın.

ASLAN
İş konusunda sebep-sonuç ilişkisini görmek hayrınıza kararlar almanıza vesile olabilir. Sizi mesleki konularda karar almaya teşvik edecek bir süreçtesiniz.

BAŞAK
Kariyerinizi gözden geçirin.
Aşk hayatınızda kendinizi daha iyi ifade ettiğiniz ve partnerinize belirgin güvence verdiğiniz bir dönemdesiniz.

TERAZİ
Bugünlerde mesleki ve diğer sosyal ilişkilerde etrafınızdaki kişilere karşı beklediğinizden daha büyük tepkiler verebilirsiniz.

AKREP
Eğer dikkatli olursanız Kariyer fırsatlarının karşınıza çıkabileceği bir gündesiniz. Ortaklık ilişkisi sürdürmekte iseniz ortağınızla sorunlarınızı çözebilirsiniz.

YAY
Bugünlerde bir şeyler tam olarak istediğiniz gibi yerli yerine oturmayabilir ancak yine de sakin bir şekilde beklemeli ve sürecin geçici olduğunu bilmelisiniz.

OĞLAK
Etrafınızdaki insanları dinlemeden mümkün olduğunca aksiyon almamaya çalışın, adil olduğunuzdan mutlak emin olun ki vicdan azabı yaşamayın.

KOVA
Sağlıklı beslenmek için çaba harcayabilir ayrıca spor yapabilirsiniz.
Hareket gerektiren herhangi bir konuda uzun vadede başarılı olabilirsiniz.

BALIK
Fırsatlarınız mesleki alanlarda artacak, hepsini yakalamakta zorlanabilirsiniz ancak yine de belirgin olanları fark edip, analiz edip ayırmanız oldukça önemli olacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
13 Ekim günlük burç yorumları 13 Ekim 2024, Pazar 12 Ekim günlük burç yorumları 12 Ekim 2024, Cumartesi 11 Ekim günlük burç yorumları 11 Ekim 2024, Cuma 10 Ekim günlük burç yorumları 10 Ekim 2024, Perşembe
İkbal Uzuner’in son 4 saati! Satanist Semih Çelik’in siyah çantasında ne vardı? Surun içerisindeki gizli oda ve kan donduran detaylar
İkbal Uzuner'in son 4 saati! Satanist Semih Çelik'in siyah çantasında ne vardı? Surun içerisindeki gizli oda ve kan donduran detaylar
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu kırdı geçirdi: Öyle bir soruda ’0’ çekti ki...
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı!
2025 asgari ücret zammına enflasyon ayarı! İşte ilk konuşulan rakam! Asgari ücret ne kadar olur?
İşte ilk konuşulan rakam!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Rize’de Burger King açılışına katılan isimler disipline sevk edildi
Çelik duyurdu: Disipline sevk edildiler
Helal Akreditasyon Kurumu’ndan flaş Köfteci Yusuf açıklaması: Helal sertifikası yok
HAK'tan Köfteci Yusuf açıklaması
SON DAKİKA