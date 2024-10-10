Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Özellikle yeni ilişkiye başlamış İkizler burçları adaptasyon problemi yaşayabilirler. Ancak yine de güzel bir ilişki arifesindesiniz.

BOĞA

Sosyal olarak gelişkin ve arkadaşlarınızla kaliteli etkileşim kurabileceğiniz bir gün olsa da aşk konusunda aynı yakınlığı yakalayamayabilirsiniz.

İKİZLER

Sosyal yaşantınızda ve iş arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde bazı iyileşmeler söz konusu olabilir. Aşk ilişkisinde partneriniz sizden ilgi ve destek bekleyebilir.

YENGEÇ

Bugünlerde kendinizi duygusal ve romantik hissettiğiniz bugünlerde eski anılarınız canlanabilir bilhassa eski partnere özlem duyulabilir.

ASLAN

Kendinizi bir şeyler yapmaya zorlamaya meyilli olacağınız bir gündesiniz. Mesleki konularda kendinize dinlenmek hatta eğlenmek için zaman ayırmayı ihmal etmeyin.

BAŞAK

Aşk hayatınızla alakalı olarak aksiyonlar almak isteyebilirsiniz.

Mesleki konularda başarılı olabilmek adına gösterdiğiniz çaba sonunda taktir görecek.

TERAZİ

İkili ilişkilerde karşı tarafa kendini ifade etmesi için şans tanımanız gereken bit gündesiniz.

İlişkiniz bu dönemde daha çok empati ve anlayış isteyebilir.

AKREP

İş yerinizde insanların kendi haklarını savunmasına müsade edin ve bu süreçte herkesin özgür iradesinin önemli olduğunu her zaman hatırlayın.

YAY

Eksikliklerinizi görebilmeniz ve her konuda yeterli olabilmek için çaba gösterebilmeniz önemli olacak. Bazı çatışmalar ortasında kalabilirsiniz.

OĞLAK

Partnerinizi analiz edebilme yeteneğiniz onun açısından alışılabilir bir durum olmasa da sizin için doğal.

Bu şekilde başarı hayatınızın güzel bir parçası olacaktır.

KOVA

Son zamanlarda adalet arayışınız ve başkalarını da koruma isteğiniz bugünlerde müdahil olmamanız gereken işlere sizi sürükleyebilir.

BALIK

Kendinizi iyi analiz etmeniz ve size iyi gelmeyen durumları irade ile terk etmeniz önemli olabilir. Yansıma süreci boyunca gelen eski anılarınızı iyi analiz edin.