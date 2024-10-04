Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Son zamanlarda Her şeyin yolunda gidebilmesi için bazı belirgin değişiklikler olması gerektiğini hatırlamaya ve sakin kalmaya çalışın.

BOĞA

Hayatınıza dair sırlarınız olabilir bunlar kendinize kalsın yoksa hakkınızda bunlar kötüye kullanılabilir ya da dedikoduya maruz kalabilirsiniz.

İKİZLER

Geçmişi bırakmak istemeseniz de bırakmanız gereken noktaları biliyorsunuz ve bu noktalarda artık aksiyon almanız gerekiyor.

YENGEÇ

Aşk konusunda dengelerinizin oturduğu bir gündesiniz. Süreci istikrarlı götürmek için çaba göstermenizde fayda var.

ASLAN

Kişisel çekiminizin arttığı bugünlerde ikili ilişkilere uyum sağlayabilirsiniz. Aşk konusundaki bu hevesli halde olabileceksiniz.

Sezgilerinize güvenmelisiniz.

BAŞAK

Bugünlerde her şeyi açık yüreklilikle dile getirmeyin.

Dengelerinizin sarsılması aslında belirgin iyiliğiniz için olabilir hatırlayın.

TERAZİ

Güçlü bir döneme giriyorsunuz ancak gücünüzü kontrol altında tutun. Bugünlerde gücünüzü kötüye kullanmak isteyeceğiniz noktalar olabilir.

AKREP

Bugünlerde sosyal yaşantınızı en olumlu şekilde etkileyecek bir ilişki içerisindesiniz sadece içsel planda bunun farkına varmaya ihtiyacınız var.

YAY

Almak istediğiniz kararları alın ve bu kararları sosyal çevreniz ile paylaşın zira onların fikirleri de farklı perspektifler kazanmanıza vesile olabilir.

OĞLAK

Yapmak istediğiniz yatırıma direkt olarak girmek yerine dikkatli davranmalısınız. Somut edinim getireceğinden emin olmadığınız noktalarda çekimser kalmaya özen gösterin.

KOVA

İnsanları manipüle etmek ya da üstünlük kurmak için çaba göstermek yerine gücünüzü kendi sağlık ve değerleriniz için kullanın.

BALIK

Umutlarınızda belirgin bir yükselme görünebilir. Ani olarak işlerinize kalkışmadan sabırlı ve dikkatli olmaya özen göstermelisiniz.