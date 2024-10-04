Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Son zamanlarda Her şeyin yolunda gidebilmesi için bazı belirgin değişiklikler olması gerektiğini hatırlamaya ve sakin kalmaya çalışın.
BOĞA
Hayatınıza dair sırlarınız olabilir bunlar kendinize kalsın yoksa hakkınızda bunlar kötüye kullanılabilir ya da dedikoduya maruz kalabilirsiniz.
İKİZLER
Geçmişi bırakmak istemeseniz de bırakmanız gereken noktaları biliyorsunuz ve bu noktalarda artık aksiyon almanız gerekiyor.
YENGEÇ
Aşk konusunda dengelerinizin oturduğu bir gündesiniz. Süreci istikrarlı götürmek için çaba göstermenizde fayda var.
ASLAN
Kişisel çekiminizin arttığı bugünlerde ikili ilişkilere uyum sağlayabilirsiniz. Aşk konusundaki bu hevesli halde olabileceksiniz.
Sezgilerinize güvenmelisiniz.
BAŞAK
Bugünlerde her şeyi açık yüreklilikle dile getirmeyin.
Dengelerinizin sarsılması aslında belirgin iyiliğiniz için olabilir hatırlayın.
TERAZİ
Güçlü bir döneme giriyorsunuz ancak gücünüzü kontrol altında tutun. Bugünlerde gücünüzü kötüye kullanmak isteyeceğiniz noktalar olabilir.
AKREP
Bugünlerde sosyal yaşantınızı en olumlu şekilde etkileyecek bir ilişki içerisindesiniz sadece içsel planda bunun farkına varmaya ihtiyacınız var.
YAY
Almak istediğiniz kararları alın ve bu kararları sosyal çevreniz ile paylaşın zira onların fikirleri de farklı perspektifler kazanmanıza vesile olabilir.
OĞLAK
Yapmak istediğiniz yatırıma direkt olarak girmek yerine dikkatli davranmalısınız. Somut edinim getireceğinden emin olmadığınız noktalarda çekimser kalmaya özen gösterin.
KOVA
İnsanları manipüle etmek ya da üstünlük kurmak için çaba göstermek yerine gücünüzü kendi sağlık ve değerleriniz için kullanın.
BALIK
Umutlarınızda belirgin bir yükselme görünebilir. Ani olarak işlerinize kalkışmadan sabırlı ve dikkatli olmaya özen göstermelisiniz.