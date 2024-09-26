Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Aşk hayatınızda partnerinizin kusurları ön plana çıkabilir. İş konularında bir problem yok ancak maddi konularda problemler olabilir.

BOĞA

Öğrenme isteğinizin arttığı bugünlerde tartışma ortamlarında bulunabilir, öğrendiklerinizi başkaları ile de paylaşma fırsatı yakalayabilirsiniz.

İKİZLER

Mesleki konularda dinlenmeniz gereken süreçtesiniz. İşlerinizde karar alma sürecini ötelemeniz daha sağlıklı düşünmenize yardımcı olacak.

YENGEÇ

Eskiden istediğiniz ama yapamadığınız bazı şeyleri bugünlerde tekrar gündeme getirebilir ve başarılarınızla övünme fırsatı yakalayabilirsiniz.

ASLAN

Son günlerde aşk hayatınızda sevgi ve saygı ön planda olacağı dönemdesiniz.

Önemli konuları 2 Ağustos'tan sonraya ertelemekte fayda var.

BAŞAK

İletişimsel kopukluklara karşı önlem almanız gerekebilir.

Özellikle birebir iletişim yolu ile olan durumlarda kendinizi yanlış ifade edebilirsiniz.

TERAZİ

Problemlerinize kalıcı çözüm getirmeniz gereken bir zamandasınız. zekanızı en üst düzeyde kullanmanız ve risk almanız gerekebilir.

AKREP

Partneriniz sizin karmaşık olduğunuzu düşünerek anlamakta zorlandığını söyleyebilir. Onunla iletişiminizde net ifadeler kullanmanız önemli.

YAY

Bugünlerde kendinizi oldukça huzursuz hissedebilirsiniz. Ne istediğinizden tam emin olamayabilir, yön değişikliğine gidebilirsiniz.

Yardım almayı düşünmelisiniz.

OĞLAK

Kendinizi bir şeylerle uğraşarak terapi edebildiğiniz için uğraşıları çoğu kişiden iyi başarabiliyorsunuz.

Beklemediğiniz sorumlulukları almanız gerekebilir.

KOVA

İş meselelerinde her ne kadar adil olsanız da ortama uyum sağlayıp çok yönlü olarak insanları dinleyerek yargıya varmanız önemli olacak.

BALIK

Duygularınızı yazarak ifade etmek konusunda çok başarılı olacaksınız. Partnerinizle geçeceğiniz yazılı iletişim sizi farklı ve mutlu bir faza götürebilir.