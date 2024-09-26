Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Aşk hayatınızda partnerinizin kusurları ön plana çıkabilir. İş konularında bir problem yok ancak maddi konularda problemler olabilir.
BOĞA
Öğrenme isteğinizin arttığı bugünlerde tartışma ortamlarında bulunabilir, öğrendiklerinizi başkaları ile de paylaşma fırsatı yakalayabilirsiniz.
İKİZLER
Mesleki konularda dinlenmeniz gereken süreçtesiniz. İşlerinizde karar alma sürecini ötelemeniz daha sağlıklı düşünmenize yardımcı olacak.
YENGEÇ
Eskiden istediğiniz ama yapamadığınız bazı şeyleri bugünlerde tekrar gündeme getirebilir ve başarılarınızla övünme fırsatı yakalayabilirsiniz.
ASLAN
Son günlerde aşk hayatınızda sevgi ve saygı ön planda olacağı dönemdesiniz.
Önemli konuları 2 Ağustos'tan sonraya ertelemekte fayda var.
BAŞAK
İletişimsel kopukluklara karşı önlem almanız gerekebilir.
Özellikle birebir iletişim yolu ile olan durumlarda kendinizi yanlış ifade edebilirsiniz.
TERAZİ
Problemlerinize kalıcı çözüm getirmeniz gereken bir zamandasınız. zekanızı en üst düzeyde kullanmanız ve risk almanız gerekebilir.
AKREP
Partneriniz sizin karmaşık olduğunuzu düşünerek anlamakta zorlandığını söyleyebilir. Onunla iletişiminizde net ifadeler kullanmanız önemli.
YAY
Bugünlerde kendinizi oldukça huzursuz hissedebilirsiniz. Ne istediğinizden tam emin olamayabilir, yön değişikliğine gidebilirsiniz.
Yardım almayı düşünmelisiniz.
OĞLAK
Kendinizi bir şeylerle uğraşarak terapi edebildiğiniz için uğraşıları çoğu kişiden iyi başarabiliyorsunuz.
Beklemediğiniz sorumlulukları almanız gerekebilir.
KOVA
İş meselelerinde her ne kadar adil olsanız da ortama uyum sağlayıp çok yönlü olarak insanları dinleyerek yargıya varmanız önemli olacak.
BALIK
Duygularınızı yazarak ifade etmek konusunda çok başarılı olacaksınız. Partnerinizle geçeceğiniz yazılı iletişim sizi farklı ve mutlu bir faza götürebilir.